Трамп непригоден для президентства — New York Times прямо выступила против экс-главы Белого дома

Дональд Трамп демонстрирует характер, недостойный обязанностей президента. Он проявляет полное отсутствие уважения к Конституции, верховенству закона и американскому народу. Имидж, авторитет и сплочённость Америки неустанно подрывались Трампом на протяжении всего срока его правления. Он попросту непригоден для того, чтобы занять пост президента США, пишет The New York Times.

На следующей неделе Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Некогда великая политическая партия теперь служит интересам одного человека, явно не подходящего для должности президента, пишет The New York Times.

Это леденящий душу выбор на фоне нынешней ситуации для США. Уже более двух десятилетий большинство американцев говорят, что недовольны направлением развития страны, а постсоветская эпоха инфляции, высоких процентных ставок, социального раскола и политической стагнации привела многих избирателей к ещё большему разочарованию и унынию.

Трамп продемонстрировал характер, недостойный обязанностей президента. Он проявил полное отсутствие уважения к Конституции, верховенству закона и американскому народу. Им движет жажда политической власти: использовать рычаги управления для продвижения своих интересов, удовлетворения своих порывов и возмездия тем, кто, по его мнению, причинил ему зло. Он просто непригоден для руководства страной.

Национальная трагедия состоит в том, что республиканцы не смогли провести дебаты, аналогичные проходящим среди демократов, о моральной и эмоциональной непригодности своего избранника.

Теперь эта задача ложится на плечи американского народа. Мы призываем избирателей ясно увидеть опасность второго срока Трампа и отвергнуть его. Значение президентства требует, чтобы эту должность занимал человек, обладающий важнейшими качествами и ценностями, чтобы заслужить наше доверие, и по каждому из этих пунктов Дональд Трамп терпит неудачу. Его действия во всех сферах, от рутинных дел до крупных кризисов, были подорваны сочетанием импульсивности, неуверенности и необдуманной уверенности.

Его послужной список показывает, что может случиться со страной, возглавляемой таким человеком: имидж, авторитет и сплочённость Америки неустанно подрывались Трампом на протяжении всего срока его правления.