Politico: НАТО в панике — Трамп хочет сократить обмен разведданными с альянсом

Дональд Трамп собирается нанести новый удар по американским союзникам в НАТО. В случае своего возвращения на пост президента, он может сократить масштабы обмена разведданными с альянсом, сообщает Politico. Это заставило нервничать членов блока, поскольку Европа и особенно Украина крайне зависимы от Вашингтона в этом вопросе, а Байден щедро делился разведданными по России со всеми союзниками, чтобы противостоять влиянию и мощи Москвы.

В случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения объёмов обмена данными разведки с НАТО, сообщает Politico со ссылкой на иностранных чиновников, знакомых с ситуацией. Как отмечает издание, члены Североатлантического блока очень зависят от Вашингтона в этом вопросе. В частности, подобная информация используется для помощи Киеву противостоять России.

По словам трёх европейских чиновников и высокопоставленного чиновника НАТО, которые беседовали на условиях анонимности, советники Трампа уже сообщили союзным странам, такой шаг станет лишь частью более широкого плана по сокращению сотрудничества Штатов с альянсом.

Politico напоминает, что во время своего президентства Трамп неоднократно ставил под сомнение важность взаимодействия США с альянсом. Возможный шаг по сокращению масштабов обмена разведывательной информацией может иметь самые серьёзные последствия. И прежде всего пострадает Украина.

«Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в том, что Путин был полон решимости пойти на Украину. Некоторые страны не верили, что у России есть возможности для проведения успешной военной кампании», — заявил Politico неназванный европейский чиновник.

Предвыборный штаб Трампа не дал прямого ответа на запрос издания по этому вопросу, вместо этого сославшись на цитату кандидата в президенты о том, что он собирается «восстановить мир и американскую мощь … на мировой арене».

Источники издания также признали, что тема возможных действий Трампа в этой области обсуждалась на саммите НАТО в Вашингтоне. По мнению союзников альянса, сокращение обмена данными негативно скажется на способности Европы противостоять России.

Ранее президент Байден расширил объём разведывательных данных, которые США предоставляли иностранным союзникам. Особенно это касалось информации, связанной с Россией. На этом фоне пока непонятно, рассматривает ли Трамп снижение этого объёма до прежнего уровня или его дальнейшее сокращение.

Politico отмечает, что Соединённые Штаты всегда делились информацией со своими союзниками. В частности, это делалось для того, чтобы защититься от потенциальной террористической угрозы. Сотрудники разведки не переставали действовать в этом направлении и во время первого президентского срока Трампа.

Однако администрация Байдена вывела это на новый уровень, разработав стратегию по расширению сбора разведданных о России и широкому распространению этой информации среди своих союзников по всему миру, в том числе в Африке. Причём эти данные передавались в телеграммах, дипломатических беседах и на брифингах между руководителями разведки и их коллегами.

«Обмен разведданными между членами НАТО и Украиной был абсолютно необходим для противодействия России, а также для выявления и пресечения других дестабилизирующих действий России в Европе и за её пределами», — приводит издание слова Джона Бреннана, бывшего директора ЦРУ.

«Прекращение или значительное свёртывание обмена разведывательной информацией между США и союзниками и партнёрами по НАТО окажет немедленное, глубокое и потенциально долгосрочное негативное воздействие на интересы безопасности Запада», — добавил он.

Как поясняет Politico, администрация Байдена активизировала свои усилия, чтобы противостоять российскому влиянию и военной мощи Москвы в тех местах, где Соединённые Штаты привыкли доминировать. Это относится в том числе и к африканскому континенту.

Что касается украинского конфликта, то по словам неназванного американского чиновника, разведка США предоставляла НАТО информацию о передвижении российских войск, военных манёврах и тактических достижениях. Кроме того, последние три года особый упор делался на партнёрские отношения Москвы и использование военных технологий.

Так, в 2022 году директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил, что американская разведка сыграла «жизненно важную» роль в военном конфликте на Украине. По его мнению, война преподнесла ценные уроки о том, «как разрабатывать хорошие разведывательные данные… и использовать их… творчески…»

Источники издания признают, что европейская разведка также продолжает работать, однако данные американских коллег зачастую более надёжны, особенно в вопросах, связанных с Россией. В связи с этим, чиновники опасаются, что из-за решения Трампа европейские страны могут стать лёгкой мишенью для России.

Politico отмечает ещё один подводный камень возможного решения Трампа. Есть определённая информация, на получение которой Соединённые Штаты полагаются на Европу. Поэтому в случае принятия ответных мер, Вашингтон также может пострадать.

«Почти таким же вредным, как прекращение сотрудничества с нашими европейскими союзниками, является тот факт, что они, вероятно, будут скрывать от нас разведданные, учитывая довольно быстрое и небрежное обращение Трампа с секретной информацией», — сообщил изданию некий бывший высокопоставленный американский чиновник. «Есть вещи, которые известны нашим союзникам, но не нам, и на которые мы рассчитываем, когда речь заходит об определённых источниках».