Reuters: Китай счёл декларацию саммита НАТО полной воинственной риторики, провокации и лжи

Пекин раскритиковал декларацию саммита НАТО в Вашингтоне, назвав её содержание «полным менталитета холодной войны и воинственной риторики», а связанные с Китаем высказывания — провокацией и ложью, пишет Reuters. При этом Китай опроверг обвинения в помощи России, напомнив, что выступает за мирные переговоры с Украиной, а также призвал НАТО не разжигать конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Высказывания в декларации саммита НАТО полны «воинственной риторики», а содержание, связанное с Китаем, содержит провокации и ложь. С таким заявлением выступил представитель миссии Китая при Евросоюзе в ответ на планируемое заявление альянса, сообщает Reuters.

В заявлении НАТО говорится, что Китай не только стал решающим помощником России в военных действиях на Украине, но и продолжает создавать системные вызовы для Европы и её безопасности.

«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне полна менталитета холодной войны и воинственной риторики, а связанное с Китаем содержание полно провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы», — приводит Reuters ответ китайского пресс-секретаря. Пекин подчеркнул, что его позиция по вопросу Украины «заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, что было широко признано и оценено международным сообществом».

Кроме того, в среду представитель МИД Китая заявил, что Пекин «решительно выступает против того, чтобы НАТО выходило за рамки своей характеристики как регионального оборонительного альянса и внедрялось в Азиатско-Тихоокеанский регион для разжигания конфронтации и соперничества», передаёт издание.