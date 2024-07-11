Reuters: Китай счёл декларацию саммита НАТО полной воинственной риторики, провокации и лжи
Высказывания в декларации саммита НАТО полны «воинственной риторики», а содержание, связанное с Китаем, содержит провокации и ложь. С таким заявлением выступил представитель миссии Китая при Евросоюзе в ответ на планируемое заявление альянса, сообщает Reuters.
В заявлении НАТО говорится, что Китай не только стал решающим помощником России в военных действиях на Украине, но и продолжает создавать системные вызовы для Европы и её безопасности.
«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне полна менталитета холодной войны и воинственной риторики, а связанное с Китаем содержание полно провокаций, лжи, подстрекательства и клеветы», — приводит Reuters ответ китайского пресс-секретаря. Пекин подчеркнул, что его позиция по вопросу Украины «заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, что было широко признано и оценено международным сообществом».
Кроме того, в среду представитель МИД Китая заявил, что Пекин «решительно выступает против того, чтобы НАТО выходило за рамки своей характеристики как регионального оборонительного альянса и внедрялось в Азиатско-Тихоокеанский регион для разжигания конфронтации и соперничества», передаёт издание.
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