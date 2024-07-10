Guardian: европейские лидеры на саммите НАТО пытаются убедить американцев в пользе альянса

Лидеры европейских стран пытаются использовать нынешний саммит НАТО в Вашингтоне для того, чтобы убедить американцев в пользе альянса, пишет The Guardian. В частности, они настаивают на том, что Европа, вопреки существующим убеждениям, расходует на Украину больше, чем США.

Лидеры европейских стран на саммите НАТО в Вашингтоне сосредоточили свои усилия на том, чтобы объяснить рядовым американским налогоплательщикам, что военный альянс стоит своих денег, пишет The Guardian.



В США вопрос распределения денежного бремени превратился в предмет политической игры между республиканцами и демократами, что грозит стать серьёзным камнем преткновения для альянса, если к власти вновь придёт Дональд Трамп.



«В Соединённых Штатах ведутся споры о том, что США делают много для поддержки Украины, а Европа делает недостаточно. Если посмотреть на цифры, то на самом деле картина иная. Европа делает больше, чем Соединённые Штаты: финансовая поддержка, военная поддержка, которую мы все уже оказали, были колоссальными», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.



На брифингах европейские чиновники заявляют о своей обеспокоенности политическими потрясениями в США и Европе. Соединённые Штаты были в числе тех стран, которые отказались от многолетних финансовых обязательств по оказанию военной помощи Киеву, отчасти из-за ожесточённой борьбы в конгрессе США по поводу законопроекта о дополнительном финансировании Украины.