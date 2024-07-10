Guardian: европейские лидеры на саммите НАТО пытаются убедить американцев в пользе альянса

21:12
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
21:05
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
21:01
Москва продолжит поддерживать высокотехнологичных производителей
На полях выставки «Иннопром-2024» Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) заключил два соглашения с предприятиями столицы, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
20:59
«СТРАНА.ua»: на Украине за сутки сожгли четыре автомобиля бойцов ВСУ
На Украине за сутки сожгли четыре автомобиля военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.
20:58
В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстрелах ВСУ в Горловке
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух пострадавших жителях Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
20:55
МТШ запустила более 50 курсов с начала года
На базе «Московской технической школы» (МТШ) запустили более 50 курсов с начала 2024 года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
20:54
Сулейманов: после Глушенкова и Миранчука будем делать других лидеров
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался об уходе полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука.
20:51
Ромащенко: после прихода Лунёва в «Динамо» будет спокойно
Главный тренер липецкого «Металлурга» Максим Ромащенко высказался о переходе голкипера Андрея Лунёва в «Динамо».
20:49
Бельгия получила четыре F-35, которые должны прийти на смену F-16
Бельгия получила четыре самолёта F-35, которые должны прийти на смену F-16, сообщил и. о. премьера Бельгии Александр де Кроо.
20:49
Президент Чехии: Украине нужна перспектива членства в НАТО для поддержания духа
В коммюнике саммита НАТО нужно включить слова о необратимости вступления Украины в состав альянса для поддержания морального духа украинцев, заявил президент Чехии Петр Павел.
20:46
В Москве началась реставрация усадьбы «Кузьминки»
В Москве начались работы по реставрации усадьбы «Кузьминки», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
20:39
Собянин рассказал подробности о благоустройстве парка Горького
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о благоустройстве парка Горького.
20:39
Дешам — о голе Ямаля в ворота Франции: ему повезло
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал гол форварда Испании Ламина Ямаля.
20:36
DM: в Англии застрелили из арбалета жену и детей спортивного комментатора
В городе Буши на востоке Англии мужчина застрелил из арбалета трёх женщин.
20:29
Врач Агаева дала рекомендации по вакцинации взрослых
Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева дала советы по вакцинации взрослых.
20:29
Вода в водоёмах Челябинской области прогрелась до +25 °С
В Челябинском гидрометцентре заявили, что вода в водоёмах региона прогрелась до +25 °С.
20:28
Газинский объяснил своё возвращение в «Краснодар»
Российский полузащитник Юрий Газинский сообщил, почему принял решение вернуться в «Краснодар».
20:28
Детсад в ХМАО выплатил компенсацию ребёнку за травму
Детский сад Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа выплатил компенсацию ребёнку за травму, полученную при падении со стула в игровой зоне.
20:27
В Екатеринбурге осудили мужчину за мошенничество в отношении пенсионеров
В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве в отношении пенсионеров.
20:27
Тюменцы стали чаще интересоваться услугами репетиторов в сфере ИТ
Новое исследование показало, что жители Тюменской области стали чаще интересоваться услугами репетиторов в сфере ИТ и активнее обращаться за услугами по рекламе, маркетингу и продвижению.
20:27
Байден призвал НАТО не отставать от российского ОПК
Президент США Джо Байден заявил, что НАТО не должно отставать от российского оборонно-промышленного комплекса.
20:26
Профессор Шамин посоветовал учитывать площадь помещения при выборе кондиционера
Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендовал учитывать площадь помещения при выборе кондиционера.
20:26
Врач Абалухова рассказала о признаках солнечного ожога
Врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Елизавета Абалухова назвала признаки солнечного ожога.
20:26
Подмосковные парки приняли более 40 млн человек с начала года
В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, что парки региона с начала года приняли более 40 млн человек.
20:24
Руденко: переговоры с Украиной состоятся, когда она будет к этому готова
Переговоры с украинской стороной состоятся, когда она будет к этому готова, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
20:23
МВД России объявило в розыск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова
Экс-акционера ПриватБанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова объявили в России в розыск.
20:17
Мостовой — о выходе Испании в финал Евро: вовремя один мальчуган сравнял
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о выходе Испании в финал чемпионата Европы.
20:10
В Росрыболовстве прокомментировали призыв запретить экомаркировку для российской рыбы
В Росрыболовстве прокомментировали RT призыв американских сенаторов запретить экомаркировку для российской рыбы.
20:05
Линии электроснабжения повреждены в посёлке Белгородской области из-за атак ВСУ
В посёлке Красное Белгородской области после атак ВСУ повреждены несколько домов, а также линии газо- и электроснабжения.
20:04
В ЮАР хакеры украли у ведомства порядка $16,6 млн
Хакеры за последние десять лет украли у министерства общественных работ и инфраструктуры ЮАР 300 млн рандов ($16,6 млн), заявил глава ведомства Дин Макферсон.
19:59
The Sun: болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед полуфиналом Евро
Болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили потасовку перед полуфинальным матчем команд на чемпионате Европы
19:51
Четырёх жителей Калужской области осудят за похищение ребёнка
Калужский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, которых обвиняют в похищении восьмилетней девочки.
19:48
В подполье сообщили об ударе по складу БПЛА ВСУ в Николаевской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по складу БПЛА и боеприпасов рядом с железнодорожным вокзалом в Вознесенске.
19:46
Погребняк: хотел бы увидеть финал Испания — Англия
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказал мнение, что хотел бы увидеть в финале чемпионата Европы Англию и Испанию.
19:36
Заварзин объяснил, почему «Спартак» близок к продаже Соболева в «Зенит»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал возможный переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».
19:35
Матвиенко заявила, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС.
19:25
В Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году
В 2026 году США начнут размещение дальнобойных ударных систем в Германии, заявили в Пентагоне.
19:22
Мусаев: Галицкого никто не переспорит — без шансов
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о президенте краснодарского клуба Сергее Галицком.
19:20
Боррель: Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России
Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций против России.
19:14
Агент Баринова допустил уход футболиста из «Локомотива» летом
Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возможном уходе своего клиента в летнее трансферное окно.
19:10
Росстат: авиаперелёт экономклассом в июне подорожал на 7%
Цены на авиабилеты в салоне экономического класса в июне выросли на 7% по сравнению с маем 2024 года.
19:08
«Краснодар» объявил о возвращении Газинского
Полузащитник Юрий Газинский стал игроком «Краснодара».
19:06
Итальянский инженер уехал в Россию из-за русофобии на родине
Итальянский инженер Джованни Петрициоли отказался работать с фирмами на родине и уехал в Россию из-за русофобии.
18:56
ХАМАС: договор по Газе могут оперативно заключить при позитивном ответе Израиля
Соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть заключено в течение нескольких дней в случае позитивного ответа Израиля.
18:53
Гризманн: Испания была лучше Франции во всём
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о поражении от Испании в полуфинале чемпионата Европы.
18:47
Промпредприятие получило повреждения в Днепропетровской области
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промпредприятия в Никопольском районе.
18:43
Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»: давайте не будем распускать сопли
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал уход нескольких футболистов в летнее трансферное окно.
18:41
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области на 11—12 июля
В челябинском Гидрометеоцентре рассказали о штормовом предупреждении на 11—12 июля.
18:41
Люксембург подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности
Люксембург подписал на полях саммита НАТО соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.
18:41
В ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды 11 июля
В ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили о резком ухудшении погоды 11 июля.