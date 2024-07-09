Корреспондент Die Welt: Владимир Путин демонстрирует, что его условия по Украине не подлежат обсуждению
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: Интересное актуальное наблюдение в том, что Путин усиливает давление, как в атаках, как мы видели вчера, так и относительно возможной готовности к переговорам. Как следует понимать это поведение?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt в Москве: Я думаю, что президент России вновь усилил давление именно в преддверии саммита НАТО в США. Вероятно, для того, чтобы показать, что с Россией нужно считаться, что Россия никоим образом не готова отступить. Также не готова идти на компромисс.
И я думаю, что это давление должно заставить Украину сесть за стол переговоров, а также должно заставить западных партнёров Украины сесть за стол переговоров. Путин, я полагаю, на самом деле не готов вести переговоры, а скорее готов ещё раз обозначить свои требования. И он повторял их в прошлом несколько раз, в недавнем прошлом.
Он хочет, чтобы Украина полностью покинула четыре провинции, присоединённые Россией в сентябре 2022 года, чтобы Путин мог интегрировать их всё в состав Российской Федерации. Повторю ещё раз. Это Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области*. И Путин хочет, чтобы Украина не стала членом НАТО.
Если всё это будет выполнено, то Путин готов к прекращению огня. И всё это, как я уже сказал, не переговорная позиция, а скорее ультиматум.
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: Кристоф Ваннер из Москвы, спасибо большое.
Дата выхода в эфир 9 июня 2024 года.
* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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