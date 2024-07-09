Newsweek: на фоне украинских потерь Зеленский заговорил о переговорах

Тупик на фронте подталкивает Зеленского к переговорам, пишет украинский автор в статье для Newsweek. Если ранее президент Украины категорически отвергал мир с Россией, то теперь он начал посылать противоположные сигналы.

Владимир Зеленский и Владимир Путин последовательно отвергали На фоне украинских потерь Зеленский заговорил о переговорах — Newsweekкакие-либо переговоры друг с другом. Но с украинской стороны ситуация, наконец, начала меняться, пишет украинский писатель Сергей Майдуков-старший в заметке для Newsweek.

По словам Владимира Путина, для начала переговоров ВСУ должны уйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в обмен на прекращение огня со стороны российских войск. Кроме того, он потребовал, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО.

Зеленский оказался в сложной ситуации: любой его шаг — будь то в сторону мира или дальнейших боевых действий — подорвет хрупкую политическую стабильность на Украине. Согласие на условия России обрушит его рейтинг и чревато массовыми протестами. И наоборот, затягивание военных действий приведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе.

«Располагая некоторой информацией изнутри, я был уверен, что Зеленский с его крайним упрямством и обостренной гордостью предпочтет вечную битву компромиссу с врагом. Поэтому он немало меня изумил, найдя в себе смелость взглянуть правде в глаза. Теперь стало ясно, что он склоняется к переговорам», - пишет Майдуков.

Пробный шар запустил глава администрации Андрей Ермак, который заявил журналистам, что рабочие группы уже готовят следующую встречу по урегулированию украинского кризиса под эгидой Китая и с участием России. Выждав недолгую паузу, Зеленский, в свою очередь, заявил, что не намерен затягивать конфликт. «У нас мало времени, — заявил он журналистам в Брюсселе 27 июня. — У нас много раненых, убитых, как военных, так и мирных жителей. Поэтому мы не хотим, чтобы этот конфликт длился годами. Поэтому мы должны подготовить этот план и выложить его на стол второго мирного саммита». Эти слова были адресованы не столько представителям прессы, сколько Кремлю, отмечает автор. В то же время Зеленский отметил, что Украина наращивает военный потенциал.

По словам Сергея Майдукова, приятно видеть, что Киев занял более реалистичную позицию. Следующий шаг — понаблюдать за реакцией украинских военных на смягчение позиции Зеленского. В оценке стремления Зеленского к миру украинцы разделились примерно поровну. Правда, сторонники войны, как правило, более громогласны. Украина замерла в ожидании.