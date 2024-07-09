Скотт Риттер: Россия под Харьковом растягивает и ослабляет украинскую армию
СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Однако реальная цель этой наступательной операции в том, чтобы рассредоточить и так поредевшие украинские войска. Украине пришлось перенаправить резервы, которые требовались на основной линии боесоприкосновения с Россией на востоке Украины.
Ссылки по теме
-
Al Jazeera: Украину ждёт раздел, и Западу придётся принять то, что от неё останется
-
«Антиукраинские, антиизраильские, антиевропейские левые ввергнут страну в хаос» — Welt об итогах выборов во Франции
-
Виктор Орбан: миру на Украине препятствуют США и бездумно следующая за ними Европа
-
Sky News: у Британии, несмотря на все обещания, нет волшебного краника для помощи Киеву