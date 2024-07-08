Виктор Орбан: миру на Украине препятствуют США и бездумно следующая за ними Европа

Мир на Украине возможен будет лишь с согласия Москвы и Киева, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но его установление будет возможно, если также ЕС и США откажутся от курса на продолжение вооружённого конфликта. В интервью Bild Орбан констатирует, что в отличии от Китая, США выступают за продолжение конфликта, а Европа бездумно, вопреки своим интересам, следует за Вашингтоном.

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, заместитель главного редактора Bild: Как можно получить мир? Вы видите для этого возможность? Я имею в виду, что вам сказал Путин?

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Проблема в том, что вы, как и многие европейские политики, хотите немедленного, стопроцентного решения. Такого решения нет. Путь к миру начинается с тех, кто находится в состоянии войны или находится в непосредственной близости войны и желает мира. Это самое главное — намерения реальных людей. Потому что война не падает с неба. Война — это результат решения определённых людей, поэтому нам нужно найти этих мировых лидеров.

Венгрия не входит в их число по понятным причинам. Кто решает о мире или войне, так это Украина и Россия. В конце концов они и примут решение. Но что также очень важно, так это то, как поведут себя Китай, США и Европейский Союз. У Китая есть мирный план, у Америки — политика войны. А Европа, вместо того чтобы следовать своему собственному стратегическому подходу и своей позиции, просто копирует американскую позицию.

Мне жаль это говорить, но у Европы тоже политика войны. Поэтому моя цель — сначала понять, как мы можем изменить позицию, эти элементы, эти столпы ситуации, их мышление и их подход от войны к миру. Если Китай, США и Европа захотят мира, украинцам и россиянам будет гораздо легче найти решение о том, как остановить боевые действия, как спасти жизни, как вести переговоры и найти долгосрочное решение.

Дата публикации 8 июля 2024 года.