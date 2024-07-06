Focus: ЕС нужно ухватится за Орбана, как за последнюю надежду на переговоры по Украине

Орбан уверенно правит Венгрией и один из самых опытных политиков в ЕС, считает шеф-корреспондент Focus Ульрих Райц, поэтому с ним будут готовы говорить в Москве об Украине. Райц констатирует, что Орбан со своим визитом идёт против общей линии ЕС по Украине, но от неё всё равно мало толку, так как всем понятно, что Зеленский уже не может ставить условия. Немецкий журналист рекомендует лидерам ЕС послушать, что скажет Орбан после возвращения в Европу, если хочет играть хоть какую-то роль в урегулировании конфликта.

УЛЬРИХ РАЙЦ, шеф-корреспондент Focus: Виктор Орбан действует исходя из собственного мандата, а именно как глава правительства Венгрии. И я бы сказал, что он делает только то, что предлагал два года назад: два года назад Виктор Орбан предложил Европейскому Союзу роль посредника. Он ближе к России, чем западноевропейские государства.

И, как я уже сказал, после крупной победы на выборах Орбан в пятый раз подряд занимает свою должность. Он управляет Венгрией с большинством в две трети голосов, неоспоримо. Даже собранная и объединённая, вся венгерская оппозиция не смогла на выборах добиться его отставки.

Таким образом, его правительство обладает большой стабильностью, и теперь он пробует свои силы в самопровозглашённой посреднической ситуации в России. Никто не знает, чем это обернётся, но я должен честно сказать: попробовать стоит. Продолжить стрелять можно всегда.

КАРОЛИН БЛЮХЕЛЬ, репортёр Focus: Он преподносит это как миротворческую миссию: ты считаешь, что из неё тоже можно извлечь что-то положительное, так почему же ЕС злится?

УЛЬРИХ РАЙЦ: ЕС злится, потому что с огромными усилиями он согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет, Украина сама определяет, будут ли переговоры. И это то, на что он (ЕС. — ИноТВ) с большими усилиями согласился под руководством США, как ведущей державы НАТО.

Так вот и вопреки этой общей позиции Виктор Орбан сейчас и «встречается с поджигателем войны». А ЕС говорит, а также, например, канцлер Германии Шольц, например, новый председатель Совета ЕС Урсула фон дер Ляйен, говорят: нет, нельзя вести переговоров с Путиным.

А Виктор Орбан сейчас летит туда, Путин его принимает. Это опровергло то, что заявляют европейцы: само собой разумеется, и очевидно, что можно говорить с господином Путиным. Опять же, никто не знает, чем это обернётся, но сам Виктор Орбан говорит, что мира этим из Москвы не принесёт.

Это лишь первая попытка. Кстати, были и другие первые попытки. В качестве посредников в игру вступали китайцы, бразильцы. Была конференция в Швейцарии. То есть, дипломатические усилия продолжаются.

И если теперь один из самых опытных, авторитетных глав европейских правительств, находящимся на своём пятом сроке полномочий, который представляет хотя небольшую страну, но западноевропейскую страну, и который действительно будет услышан в России, если он сейчас такой, возьмётся за эту миссию, то это не обязательно будет плохо. Скорее это определённо может приблизить нас на шаг к миру, которого все хотят.

И ещё хотелось бы напомнить, что Орбан тоже в определённом смысле соблюдал порядок: потому что первым, с кем он встретился, был глава украинского правительства, с президентшей Украины, извините, с президентом. Простите, с Зеленским. Так что всё в порядке.

Он приехал туда с требованием прекращения огня как предварительного условия для мира. На этой встрече после аргументов Зеленского стало ясно, что прекращение огня для него сейчас не является предметом обсуждения. Но таким образом, надеюсь, можно постепенно добиться прогресса. Но позиция, согласно которой только украинский президент решает, что будет дальше, после американских президентских выборов больше не будет жизнеспособной, самое позднее в начале ноября.

Постоянно говориться о глобальной политической ответственности (ЕС. — ИноТВ), и Виктор Орбан поэтому утверждает, что если европейцы вообще хотят иметь право голоса, то надо начать действовать, то есть точно до выборов президента США. И именно так, наверное, надо понимать его миссию. Он даёт пинок под зад Брюсселю — они очень злы. Ожидаемая выходка, и она не должна впечатлять.

КАРОЛИН БЛЮХЕЛЬ: Виктор Орбан — своего рода паршивая овца в Европейском Союзе, но сейчас у него есть хорошая идея. Как теперь должен отреагировать ЕС?

УЛЬРИХ РАЙЦ: Что ж, я надеюсь, что, когда Виктор Орбан вернётся, кто-нибудь из самого ЕС позвонит ему. Даже если он им не нравится, даже если они хотят привлечь его к судебной ответственности.

Речь идёт о внешней политике и о реальной политике. А у Орбана ярко выраженный реалистичный подход к политике. А идеалистический политический подход, который представляет федеральное правительство (Германии. — ИноТВ), который представляет Анналена Бербок, который представляет Урсула фон дер Ляйен — в любом случае он до сих пор не приблизил нас ни на миллиметр к миру. Так что, возможно, мы сможем попробовать Realpolitik*, переговоры и так далее.

Дата публикации 5 июля 2024 года.

* Realpolitik — в переводе с немецкого «реальная политика», вид государственного политического курса, сущность которого — отказ от использования любой идеологии в качестве основы. Такая политика исходит прежде всего из практических соображений, а не идеологических или моральных. (прим. ИноТВ).