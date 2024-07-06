Виктор Орбан: Путин на 100% рационален и показывает высочайший уровень ведения переговоров

Премьер-министр Венгрии познакомился с Путиным в 2009 году и с тех времён строит общение с российским лидером на основе взаимного уважения. В интервью швейцарскому Die Weltwoche Виктор Орбан отмечает, что Путин глубоко рациональный человек, который умеет вести переговоры. Орбан отмечает, что для западных политиков переговоры с Путиным — это «вызов», так как собеседник должен обладать сравнимым интеллектуальным и политическим уровнем развития.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Какое у вас личное впечатление от Владимира Путина? Мы знаем, что россияне — очень эмоциональные люди. Говорят, россияне — дружелюбный народ, но, когда они чувствуют себя обиженными, когда они не чувствуют уважения, они могут сильно разозлиться. Какое впечатление у вас сложилось о Путине? Он жестокий человек? Является ли он человеком, который чувствует себя обманутым и разочарованным? Он настроен воинственно? Находится ли он в режиме полной конфронтации с Западом? Что вы здесь обнаружили?

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Вы знаете, во-первых, мы (Путин и Орбан. — ИноТВ) договорились в 2009 году, что основой нашего сотрудничества будет взаимное уважение, и таким оно и останется. Я не знаю, как он себя ведёт, когда обижен, потому что я вообще никогда этого не делал. Все переговоры и разговоры с ним всегда были в хорошем настроении. Это первое.





Во-вторых, он на 100, более чем на 100% рациональная личность. Когда он ведёт переговоры, когда начинает объяснять, когда делает предложение, говоря «да» или «нет» — он супер, суперрационален. Как говорится в венгерском, «хладнокровный». Вы знаете, хладнокровный, сдержанный. Ну знаете, очень осторожный, пунктуальный, подготовленный. Ну знаете, дисциплинированный. Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: Как долго вы говорили? И как долго вы разговаривали?

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Эта встреча заняла около 3 часов, и он говорил больше, чем я.

Дата публикации 6 июля 2024 года.