Орбан: Зеленский не обрадовался предложению перемирия для ускорения переговоров

На встрече с Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил, как он относится к возможности установить перемирие, чтобы ускорить переговоры по мирному процессу для Украины. Однако Зеленский был этому не слишком рад и выразил опасение, что перемирие не пойдёт на благо Украины, отмечает Орбан в интервью Die Weltwoche.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: У нас не так много времени, потому что люди умирают. С христианской точки зрения, каждый день — это потерянный день. Поэтому моя идея заключалась в том, чтобы спросить господина Зеленского, почему мы не сменим порядок действий? Почему… Каково его мнение по поводу возможности в первую очередь установить режим прекращения огня? Даже ограниченный по времени — на две недели, на три недели, на четыре недели — и сказать, что во время этого перемирия мы можем ускорить переговоры по мирному процессу.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, ведущий Die Weltwoche: Сначала перемирие, потом мир.

ВИКТОР ОРБАН: Да. Так мы можем ускорить процесс, который мог бы привести нас к миру.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: И что он сказал?

ВИКТОР ОРБАН: Он сказал, у него есть определённые сомнения на этот счёт. Он был не очень этому рад. Он сказал, давайте рассмотрим такую возможность, давайте об этом подумаем. У него был неприятный опыт с прежними перемириями, которые, в его интерпретации, не принесли Украине ничего хорошего. Поэтому он понял представленную позицию, он объяснил свои ограничения. И мы посмотрим, как продолжать действовать дальше.

Дата выхода в эфир 02 июля 2024 года.