Washington Post: во главе Совета ЕС Орбан будет объединять правых и троллить Брюссель

C начала этого месяца Будапешт возглавит Совет ЕС. Лозунг венгерского правительства «Вернём Европе былое величие» говорит о том, что оно планирует извлечь максимум пользы из своего председательства на этом посту, чтобы подтрунивать над союзниками по блоку и добиваться усиления правого движения, пишет The Washington Post.

Последние несколько лет Венгрия активно выступала против Европейского Союза. В течение следующих шести месяцев она будет помогать в его руководстве — и это будет «дикая и показательная поездка», пишет The Washington Post.

C 1 июля страна займёт пост председателя Совета Евросоюза — это должность, которая формирует повестку дня, но редко попадает в заголовки новостей. Вместе с тем лозунг правительства Виктора Орбана «Вернём Европе былое величие» говорит о том, что оно планирует извлечь максимум пользы из своего доступа к «микрофону ЕС», чтобы насмехаться над союзниками и рассказывать о возрождение правых сил, считает издание.

Орбан и ЕС враждуют уже довольно долгое время. Но сейчас венгерский лидер пользуется «особой непопулярностью» в Брюсселе из-за неоднократной блокировки финансовой помощи Украине, подчёркивается в статье.

По словам издания, Орбан имеет тесные связи с политическим движением Трампа и использует текущий успех крайне правых на выборах в парламент ЕС, чтобы послать сигнал единства соратникам по обе стороны Атлантики. «Национально-консервативные, суверенистские и христианские силы находятся на подъёме по всей Европе. Мы — худший кошмар брюссельских бюрократов», — заявлял ранее венгерский премьер.

Программа, которую изложили венгерские дипломаты, звучит довольно сдержано: борьба с миграцией, повышение конкурентоспособности и укрепление безопасности ЕС. Но, похоже, в первую очередь Орбан и его ближайшие союзники рассматривают следующие шесть месяцев как возможность «потроллить» Брюссель, предсказывает The Washington Post.