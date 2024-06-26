Politico: Брюссель, затаив дыхание, ждёт, когда Венгрия возглавит Евросовет

С 1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. В Брюсселе этого ждут с опаской, поскольку премьер-министр страны Виктор Орбан ведёт во многом независимую политику. Однако все утешают себя тем, что его председательство продлится всего полгода, пишет Politico.

Венгрия обещает, что, будучи председателем Евросовета, отложит в сторону национальные интересы для достижения компромисса между странами. Но Брюссель на это не покупается. В последние годы Будапешт был постоянной занозой в боку ЕС, в частности, откладывая или ослабляя санкции против России, блокируя военную помощь Украине и не поддерживая верховенство закона внутри страны. Это привело к тому, что ЕС заблокировал (а затем частично разблокировал) средства для Венгрии, пишет Politico.

Поскольку мало кто верит в то, что Орбан не воспользуется возможностью, чтобы склонить ситуацию в свою сторону, ЕС приложил немало усилий, чтобы убрать с пути ряд чувствительных файлов до истечения срока председательства Бельгии: начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, проталкивание еще одного пакета санкций против России и размахивание миллиардами военной помощи Украине.

До начала этого месяца Будапешт продолжал блокировать ряд ключевых документов, к большому раздражению остальных 26 стран. Были даже разговоры о лишении Венгрии права голоса.

Председательство Будапешта продлится всего полгода, поэтому оно не приведёт к каким-либо значимым изменениям. Однако это не значит, что фейерверков не будет. Можно ожидать шоу в СМИ, когда Орбан пойдет в Европейский парламент, который в прошлом году попытался заблокировать председательство Венгрии.

И в отличие от позиции, занятой его коллегами-лидерами ЕС, венгерский премьер-министр регулярно заигрывает с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Российская операция влияния через Венгрию является ключевой проблемой для других европейских столиц в преддверии председательства, сообщили дипломаты ЕС изданию Politico.

Орбан также может воспользоваться случаем, чтобы повлиять на продолжающиеся усилия по объединению правых, которые добились успеха на прошедших выборах в Европейский парламент.

«Это будет настоящим вызовом», - сказал изданию дипломат ЕС. «В краткосрочной перспективе Брюссель сможет ограничить ущерб. Но в случае переизбрания Трампа и большей консолидации правых в Европе Орбан может увеличить свое влияние и рычаги внутри блока».