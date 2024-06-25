Die Zeit: Орбан не согласен с переговорами по вступлению Украины в ЕС — последствия неясны

Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако не будет их блокировать, пишет немецкая газета Die Zeit. По словам Виктора Орбана, сначала необходимо изучить, какими могут быть последствия принятия в Евросоюз страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта. Сейчас никакой ясности по этому поводу нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры Евросоюза с Украиной о вступлении в ЕС, пишет Die Zeit. «Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — заявил Орбан в интервью немецким СМИ. По его словам, переговоры — это «чисто политически мотивированный процесс».

Как пояснил премьер-министр Венгрии, сейчас не решается вопрос, сказать ли «да» или «нет» членству Украины в ЕС. «Но сначала мы должны изучить, каковы будут последствия, если мы примем в ЕС воюющую страну, границы которой на практике не уточнены», — сказал Орбан, чья страна 1 июля начинает председательствовать в Совете ЕС. Он также задал вопрос о последствиях вступления такой огромной страны для сельского хозяйства ЕС. «Сейчас мы начинаем переговоры без ясности, и это нехорошо», — подчеркнул Орбан.

Начало переговоров о вступлении в ЕС уже было в принципе согласовано на саммите ЕС в декабре. В то же время было решено, что до начала переговоров должны быть выполнены все требования по проведению реформ. Для народа Украины открытие переговоров о вступлении в ЕС — это, прежде всего, важный знак того, что нужно продолжать военную кампанию против России. Однако ещё предстоит выяснить, сколько времени может занять вступление в ЕС после начала переговоров. Турция, например, стала кандидатом на вступление ЕС ещё в 1999 году, и сейчас она считается дальше всех от членства, отчасти из-за отставания в вопросах верховенства закона.

Теоретически страна-кандидат может никогда не стать членом ЕС. В случае с Украиной сейчас считается невозможным, чтобы она стала членом ЕС до окончания конфликта с Россией. Это связано с тем, что правительство в Киеве может потребовать военной помощи в соответствии со статьей 42, параграф 7 Договора о ЕС — и тогда ЕС станет участником войны.