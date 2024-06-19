Politico: венгерская оппозиция поддержала позицию Орбана против отправки оружия на Украину

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр заявил, что разделяет позицию правительства премьер-министра Виктора Орбана не отправлять военную помощь на Украину, сообщает Politico. При этом Мадьяр уточнил, что он и его партия «Тиса» будут «поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами».
Восходящий венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает поставки военной помощи Украине, после того как крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия приняла в свои ряды семь депутатов от партии «Тиса», пишет Politico.
«Мы разделяем позицию правительства: мы не будем отправлять войска или оружие на Украину из Венгрии. Я думаю, что Европейская народная партия понимала особую, деликатную ситуацию в Венгрии во время этой войны», — заявил Мадьяр, поддержав позицию премьер-министра Виктора Орбана.
При этом политик уточнил, что он и его партия «Тиса» будут «поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами», осудив президента Владимира Путина и российскую спецоперацию на Украине.
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