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Politico: венгерская оппозиция поддержала позицию Орбана против отправки оружия на Украину

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Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр заявил, что разделяет позицию правительства премьер-министра Виктора Орбана не отправлять военную помощь на Украину, сообщает Politico. При этом Мадьяр уточнил, что он и его партия «Тиса» будут «поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами».
Politico: венгерская оппозиция поддержала позицию Орбана против отправки оружия на Украину
АР

Восходящий венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает поставки военной помощи Украине, после того как крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия приняла в свои ряды семь депутатов от партии «Тиса», пишет Politico. 

«Мы разделяем позицию правительства: мы не будем отправлять войска или оружие на Украину из Венгрии. Я думаю, что Европейская народная партия понимала особую, деликатную ситуацию в Венгрии во время этой войны», — заявил Мадьяр, поддержав позицию премьер-министра Виктора Орбана.
 
При этом политик уточнил, что он и его партия «Тиса» будут «поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами», осудив президента Владимира Путина и российскую спецоперацию на Украине. 
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источник
Politico США Северная Америка
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Венгрия Виктор Орбан помощь Россия спецоперация России на Украине Украина
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