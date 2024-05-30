Politico: в ЕС придумали, как наказать Орбана за непослушание

Ряд европейских лидеров планируют наказать Венгрию за регулярное сопротивление оказанию помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на трёх дипломатов, знакомых с дискуссиями по данной теме. Теперь представителей этой страны не будут допускать до важных постов в Еврокомиссии или доверять им какие-либо значимые вопросы.

Лидеры ЕС сыты по горло регулярными отказами Виктора Орбана следовать примеру остальной Европы в вопросах помощи Украине. В итоге они планируют наказать премьер-министра Венгрии, не допустив представителей его страны к важным министерским постам в следующей Европейской комиссии, пишет Politico со ссылкой на трёх дипломатов, знакомых с дискуссиями по данной теме.

Венгрия хочет продолжать принимать участие в работе по расширению, которая имеет важное значение, учитывая переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз. Однако представители европейских стран не хотят, чтобы венгры играли такую важную роль.

Всё дело в том, что в глазах европейских лидеров Орбан остаётся одним из ближайших союзников Москвы в ЕС. Это вызывает растущее раздражение, поскольку именно из-за Будапешта затягивается введение санкций и предоставление финансовой помощи Киеву, поясняет издание.

Один из дипломатов сообщил на условиях анонимности, что вряд ли «даже может быть поставлен вопрос» о том, чтобы Венгрии позволили отвечать за какую-либо серьёзную тему в обсуждении.

В последние месяцы Виктор Орбан неоднократно предпринимал попытки заблокировать помощь Киеву и препятствовал переговорам о вступлении Украины в ЕС. В июле Венгрия станет председателем в Совете Европейского союза на шесть месяцев, и это даст стране полномочия определять повестку дня.

Нынешний европейский комиссар Будапешта Оливер Вархели занимает свой пост с 2019 года. Однако его обвиняли в подрыве политики в отношении стран-кандидатов ЕС. Утверждается, что это привело к путанице в недавнем противостоянии с Грузией из-за закона об иноагентах.

Politico отмечает, что ранее Венгрия пыталась также принять собственную версию подобных правил, которые принято называть российскими, однако столкнулась с противодействием Брюсселя и европейских правовых институтов.

«После того, что произошло с Вархели, и учитывая как Орбан обращается с фон дер Ляйен, она ни за что не доверит что-либо важное, кому-то, кто близок к нему», — поделился источник с изданием.

Ещё один брюссельский чиновник в беседе с Politico выразил общую обеспокоенность по поводу роли Венгрии и лично Вархели в переговорах о вступлении Украины: «Вот что мы получаем за то, что ставим лису во главе курятника».

Ранее министр иностранных дел Литвы Ландсбергис призвал Венгрию прекратить тормозить оказание военной помощи Киеву. Перед этим Ландсбергис в беседе с Politico обвинил Будапешт в неспособности Европы представить согласованную позицию по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине.

«Почти все наши обсуждения и необходимые решения со стороны ЕС блокируются только одной страной», — пояснил министр.