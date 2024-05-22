TEC: Евросоюз хочет начать переговоры о членстве Украины ещё до председательства Венгрии в ЕС

22:21
В Москве произошло ДТП на трамвайных путях
На улице Академика Королёва в Москве произошло ДТП на трамвайных путях.
22:21
Бастрыкину доложат об обстоятельствах пожара в электричке в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и обстоятельствах пожара на железнодорожной станции в Московской области, где загорелась электричка.
22:20
Оздоев — об уходе Джикии из «Спартака»: всё когда-то заканчивается
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался об уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака» по окончании текущего сезона.
22:09
Блинкен: Запад примет меры против Грузии в связи с законопроектом об иноагентах
Соединённые Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении Грузии в связи с её законопроектом об иноагентах.
22:07
ВКС России уничтожили две базы боевиков в сирийской провинции Хомс
Два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс уничтожены ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России.
22:04
Россиянка Селехметьева обыграла украинку и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос».
21:58
Блинкен: Украина должна сама решать, наносить ли удары по территориям России
Украина должна самостоятельно решить, наносить ли удары в глубине России.
21:53
В ЦСКА не стали комментировать информацию об интересе к хавбеку «Войводины» Зукичу
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе армейского клуба к полузащитнику «Войводины» Деяну Зукичу.
21:53
Актриса театра и кино Муратова умерла на 93-м году жизни
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, театральный педагог Елена Муратова ушла из жизни в возрасте 92 лет.
21:47
Файзуллаев объяснил, почему потерял место в стартовом составе ЦСКА весной
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о потере места в стартовом составе армейского клуба весной.
21:45
Белый дом: США продолжат наблюдать за действиями израильских военных в Рафахе
Соединённые Штаты продолжат наблюдать за действиями военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
21:44
Сербия призвала страны ООН выступить против принятия резолюции по Сребренице
Власти Сербии призывают членов ООН отказаться от принятия резолюции о геноциде в Сребренице.
21:42
Эрдоган назвал сознательным решением признание рядом стран Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «сознательным решением» признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина.
21:33
Белый дом: экономика КНР испытывает проблему перепроизводства
Экономика Китая столкнулась с проблемой перепроизводства, которая стала «глобальным вызовом». С таким утверждением выступил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
21:31
УНИКС сыграет с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу
УНИКС нанёс поражение «Локомотиву-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
21:27
Салливан: Белый дом обсуждает с конгрессом возможный ответ на действия МУС
Администрация президента США ведёт консультации с конгрессом по возможным вариантам ответа на действия МУС.
21:25
Захарова высмеяла позицию США по признанию Палестины, напомнив о Косове
Позиция американских властей о поддержке двугосударственного решения палестино-израильского конфликта лицемерна, так как противоречит действиям Запада в вопросе Сербии и Косова.
21:23
Байден не отказался от планов посетить Африку в качестве президента США
Планы президента США Джо Байдена посетить с визитом Африку в качестве хозяина Белого дома остаются в силе, однако возможных дат его поездки к настоящему моменту нет.
21:16
Во Франции не знают об интересе ПСЖ к Сафонову
Журналист издания L'Équipe Антуан Момон высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
21:14
Сунак пообещал в преддверии выборов бороться за каждый голос
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после объявления о проведении всеобщих выборов 4 июля пообещал бороться за голос каждого британца.
21:07
США не располагают данными о поставке китайского оружия России
У США нет информации о поставках оружия из КНР в Россию, вопреки утверждениям Великобритании.
21:05
Пасечник: число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух
Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух, ещё четверо пострадавших доставлены в больницы.
21:05
Миранчук остался в запасе на матч финала Лиги Европы с «Байером»
«Аталанта» огласила стартовый состав на матч финала Лиги Европы с «Байером».
20:57
Пожар на складе с бумагой и макулатурой в Саранске ликвидируют 65 специалистов
Огнеборцы продолжают тушение пожара в Саранске, где загорелся склад с бумагой и макулатурой. На месте работают 65 специалистов.
20:54
Женская сборная России по футзалу проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче
Женская сборная России по футзалу уступила команде Узбекистана в контрольном матче.
20:54
США выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта
Власти США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двухгосударственное решение.
20:52
Юрист Ремесло объяснил, зачем журналист Кашин попросил у Ходорковского «грантик» на суд с ФБК
Журналист Олег Кашин* 22 мая 2024 года опубликовал открытое обращение к Михаилу Ходорковскому* с просьбой предоставить ему «грантик» для подачи иска о клевете к ФБК**, который включил Кашина в список «коррупционеров и разжигателей войны». В комментарии RT юрист Илья Ремесло подчеркнул, что письмо Кашина — это очередной акт внутривидового соперничества несистемной оппозиции.
20:47
Китайские фехтовальщики выступят на Играх БРИКС
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал, что сборная Китая примет участие в Играх БРИКС в Казани.
20:46
В Саранске на площади 2000 квадратных метров горит склад с бумагой и макулатурой
Склад с бумагой и макулатурой загорелся в столице Республики Мордовия — городе Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
20:41
The Hill: США проигрывают идеологическую «третью мировую войну» России и Китаю
США проигрывают идеологическую «третью мировую войну» России и Китаю.
20:39
Экс-министра строительства Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру строительства Ставропольского края, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
20:34
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости
Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости.
20:33
Глеб: лучшие шансы на титул в РПЛ у «Динамо»
Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.
20:29
Эрдоган: миру грозят новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе
Мир может столкнуться с новыми конфликтами, если не будет остановлена агрессия Израиля в секторе Газа. С таким заявлением выступил в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
20:26
Боррель высказался о решении трёх европейских стран признать Палестину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель принял к сведению решение Испании, Ирландии и Норвегии признать палестинскую государственность.
20:25
Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к своему сыну
Евгений Сафонов, отец голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался об интересе ПСЖ к своему сыну.
20:21
Путин распорядился разрешить Америкэн Экспресс Банку добровольную ликвидацию
Президент России Владимир Путин распорядился разрешить ООО «Америкэн Экспресс Банк» добровольную ликвидацию.
20:16
Бербок: Германия, Франция и Польша намерены объединиться в сфере безопасности
ФРГ, Франция и Польша намерены объединить усилия в сфере безопасности.
20:13
Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в лиге
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право на выступление в РПЛ в следующем сезоне.
20:08
Ракетную опасность объявили в Белгородской области
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
20:08
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны России
Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России.
20:05
Сальдо: ВСУ наносят удары по лесным массивам, надеясь оставить выжженную пустыню
Вооружённые силы Украины целенаправленно бьют по лесным массивам в Херсонской области, рассчитывая оставить на левом берегу Днепра лишь выжженную пустыню.
20:01
Кафанов считает, что Сафонову выгодно ехать в ПСЖ на место второго вратаря
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
20:00
Йоханнис: Румыния не будет отправлять военных на Украину
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест не будет отправлять военных на Украину.
19:57
Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт
Армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.
19:52
Отец Кузяева: Сафонов посильнее Доннаруммы и сможет быть первым номером в ПСЖ
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
19:47
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киеве и ряде регионов Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
19:46
Рахимова на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в 1/4 финала турнира в Рабате (Марокко).
19:42
Путин поручил утвердить программы развития для десяти отстающих регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти российских регионов.
19:40
Вице-спикер ГД заявил об активном развитии отношений России и Латинской Америки
Отношения России и государств Латинской Америки активно развиваются, несмотря на противодействие со стороны Запада.