TEC: Евросоюз хочет начать переговоры о членстве Украины ещё до председательства Венгрии в ЕС

Брюссель хочет запустить переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в конце июня, т.е. до того как Венгрия начнёт председательствовать в Евросоюзе, сообщает The European Conservative со ссылкой на дипломатические источники. Как поясняет издание, Будапешт ранее неоднократно предупреждал об опасностях принятия в блок страны, находящейся в состоянии конфликта.

Евросоюз хочет запустить переговоры о членстве Украины и Молдавии в конце июня — ещё до начала председательства Венгрии в ЕС, сообщает The European Conservative со ссылкой на дипломатические источники.



Венгрия в целом поддерживает расширение Евросоюза, но предупреждает об опасности принятия в ЕС страны, находящейся в состоянии конфликта. При этом венгерские власти указывали на то, что идеологические соображения не должны играть роли в данном вопросе.



Два года назад страны-члены ЕС предоставили Киеву статус кандидата в члены блока, что было символическим жестом для Киева на фоне украинского конфликта.



А в декабре прошлого года Брюссель согласился начать с Украиной переговоры о вступлении, но решение не было единогласным. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний Европейского совета, чтобы дать возможность остальным 26 лидерам ЕС одобрить вопрос о начале переговоров с Украиной.



Консервативное правительство Венгрии неоднократно предупреждало об опасности включения в ЕС страны, находящейся в состоянии конфликта, и об экономических последствиях этого шага для всего блока. Так, за членство Украины в Евросоюзе остальным государствам ЕС придётся платить не менее €19 млрд в год, что значительно увеличит взносы входящих в блок стран. При этом около половины всех сельскохозяйственных дотаций Евросоюза окажутся на Украине.