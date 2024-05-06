France 24: Макрон не сможет убедить Си повлиять на Путина в украинском конфликте
Мы поговорили с Юйчжэнем Куо, тайваньским профессором Института изучения Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот что он рассказал.
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