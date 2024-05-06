France 24: Макрон не сможет убедить Си повлиять на Путина в украинском конфликте

На встрече в Париже Эммануэль Макрон попытается призвать главу КНР Си Цзиньпина использовать своё влияние на Кремль в вопросе украинского конфликта. Но французский президент вряд ли получит желаемый результат на фоне продолжающегося сближения Пекина с Москвой, заявил в интервью France24 профессор Института изучения Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона Юйженем Куо

Мы поговорили с Юйчжэнем Куо, тайваньским профессором Института изучения Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот что он рассказал.

ЮЙЧЖЭНЬ КУО, профессор Института изучения Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона: Я не думаю, что во время визита Си Цзиньпина в Европу Франция окажет на него какое-либо влияние, особенно на отношения Китая с Путиным.





Как мы все знаем, Путин планирует посетить Пекин с государственным визитом 15 и 16 числа. И, исходя из моих наблюдений, я лично считаю, что отношения между Китаем и Россией улучшатся после этого государственного визита Путина в Пекин.





Как нам известно, вся Европа расколота, особенно по вопросу отношения к украинскому конфликту и России. И я считаю, что решение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Венгрию и Сербию похоже на попытку усилить это раскол внутри Европы, особенно по вопросу отношения европейцев к украинскому конфликту и России.

Дата публикации 05 мая 2024 года.