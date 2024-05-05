Newsweek: план Путина работает, а Киев ждёт непростой год
Этот год обещает быть тяжелым для Украины после разочаровывающего наступления 2023 года, на которое на Западе возлагалось столько надежд и столько ресурсов, пишет Newsweek.
Этот год обещает быть тяжелым для Украины после разочаровывающего наступления 2023 года, на которое на Западе возлагалось столько надежд и столько ресурсов, пишет Newsweek.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области в результате взрыва.
Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Харькове.
Бывший тренер «Томи» Сергей Передня высказал мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить национальную команду.
Российские дипломаты в Люксембурге и их соотечественники установили новую мемориальную мраморную плиту на захоронении воинов Красной армии в коммуне Бус.
Власти Израиля одобрили решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представители движения ХАМАС препятствуют заключению сделки о прекращении огня.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к перемирию в конфликте в секторе Газа для освобождения заложников.
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказал мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении в стране нового профессионального праздника — 1 декабря будет отмечаться День математика.
Шествие в рамках акции «Бессмертный полк» состоялось на территории посольства России в Анкаре.
Преподаватель политологии Тихоокеанского университета Орегона Жюль Бойкофф прокомментировал отказ в аккредитации российским волонтёрам на Олимпиаду в Париже.
Средства ПВО армии России за сутки сбили 20 беспилотников ВСУ и две авиабомбы Hammer, произведённые во Франции.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пообщался с болельщиками после поражения от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.
С 7 октября 2023 года при ударах по Газе погибли 34 683 человека.
«Пари НН» сыграет со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ в форме со специальным дизайном в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия.
Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».
Хулио Сезар Гранха, агент форварда «Ростова» Роналдо, высказался о будущем своего клиента.
Вооружённые силы России взяли под полный контроль посёлок Очеретино в ДНР.
Российские войска уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ западного производства под Одессой.
Украинские войска потеряли танк Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о заявлении Национального олимпийского комитета Украины об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.
Полиция и силы безопасности Пакистана ликвидировали десять террористов в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о срыве поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.
Автомобиль врезался в ограждение Белого дома в США, водитель погиб, заявил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение обсудить с главой Китая Си Цзиньпином перемирие во всех конфликтах в мире на период парижской Олимпиады-2024.
В НАТО в частном порядке установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине, пишет La Repubblica.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Национального олимпийского комитета (НОК) об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.
Несмотря на протесты украинцев, на Манхэттене в Нью-Йорке состоялась акция «Марш памяти ветеранов Великой Отечественной войны».
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Примерно 41 тыс. жителей Свердловской области остаются без электричества из-за выпавшего снега.
В Оренбургской области от паводковых вод за сутки освободились 196 домов и 233 приусадебных участка.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует принять участие в параде Победы 9 мая в России.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс высказался о своём возвращении в октагон.
Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил в Минюст России обращение для признания экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом.
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказал мнение, что столичный клуб должен бороться за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Иран намерен начать осенью строительство «ядерного острова» АЭС «Карун», заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов высказал мнение, что краснодарский клуб не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».
Соцсеть TikTok с 2023 года удалила более 1 тыс. запрещённых публикаций, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.
Более 380 жилых домов в Тюменской области остаются под водой из-за паводка, но уровень реки Ишим продолжает снижаться в окрестностях сёл Ильинка и Абатское, сообщили в МЧС России.
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В команде чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета, Международной боксёрской федерации и Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Артура Бетербиева сообщили, что восстановление спортсмена после травмы займёт не менее трёх месяцев.
Объявлением МВД России Владимира Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в стране его считают преступником, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских гребцов к олимпийскому отборочному турниру.
Иностранные держатели облигаций планируют надавить на Украину, чтобы власти начали выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался о своём возможном участии на Олимпийских играх в Париже.
Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гаича, высказался о будущем своего клиента.
Сигнал воздушной тревоги объявили в четырёх регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем тренера Магомеда Адиева в грозненском клубе.
Село Работино перешло в серую зону, враг его больше физически не контролирует, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.