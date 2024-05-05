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Newsweek: план Путина работает, а Киев ждёт непростой год

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Последние четыре месяца стали самими сложными для киевского режима, пишет Newsweek. ВСУ отходят в тыл, в то время как Россия продвигается на запад по всему фронту. Похоже, план Путина работает, отмечает издание.
Newsweek: план Путина работает, а Киев ждёт непростой год
AP

Этот год обещает быть тяжелым для Украины после разочаровывающего наступления 2023 года, на которое на Западе возлагалось столько надежд и столько ресурсов, пишет Newsweek. 

Издание отмечает, что план Путина по истощению противника вполне может в итоге сработать.
 
Последние четыре месяца стали самыми сложными для Украины с начала конфликта: ВСУ отходят в тыл, а российские войска успешно продвигаются на запад по всей линии фронта. 
 
Российские войска освобождают новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Полный захват Донецкой и Луганской областей был ключевой целью Кремля с момента разжигания восстания на востоке Украины в 2014 году, и спустя десятилетие эта цель кажется достижимой, отмечает Newsweek. 
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источник
Newsweek США Северная Америка
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