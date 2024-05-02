Economist: Макрон обрисовал мрачное будущее Европы и снова заговорил об отправке войск на Украину

В новом интервью The Economist французский президент в очередной раз выступил с «мрачным и пророческим предупреждением» для Европы, передаёт издание. Макрон предупредил, что зависимость от США и растущие движения правых ведут Европу прямиком к тому, чтобы «очень быстро развалиться», а также назвал два условия для ввода западных войск на Украину.

Президент Франции вновь изложил своё «апокалиптическое видение» будущего Европы в интервью The Economist — при этом, по словам издания, послание его «столь же убедительно, сколь и тревожно». Макрон уверен, что с теми проблемами, которые преследуют сегодня Старый Свет, «всё может очень быстро развалиться», а европейские лидеры, по-видимому, отказываются воспринимать его угрозы всерьёз.

Движущей силой предупреждения Макрона, очевидно, является конфликт на Украине, отмечает The Economist. В ходе интервью президент вновь заявил, что не исключает отправку западных войск на Украину, однако на этот раз он назвал для этого два условия: «если бы русские прорвались через линию фронта» или «если бы поступила просьба от Украины».

Рассуждая о проблемах Европы, глава Елисейского дворца подчеркнул острую необходимость избавиться от затянувшейся военной зависимости от Америки, а также обвинил США в потакании Китаю, заявив, что они «перестали пытаться заставить китайцев подчиниться правилам международной торговли».

Кроме того, Макрон выразил обеспокоенность растущим движением правых в Европе. Как сообщает издание, президент призвал европейцев «проснуться», поскольку, по его мнению, националистическая «ложь» захлёстывает Европу, а единственное желание правых — разрушить ЕС.