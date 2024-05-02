Немецкий дипломат: Украина обманута Западом и гибнет за его геополитические интересы

Украинцы — это народ, обманутый Европой и Западом в целом и вынужденный проливать кровь за чужие геополитические интересы, считает бывший помощник Генерального секретаря ООН Михаэль фон Шуленбург. В интервью Die Weltwoche он подчёркивает, что настоящие друзья Украины должны помогать ей справиться с кризисом не оружием, а мирными переговорами, — это единственный способ сохранить её как государство.

Господин Шуленбург, как вы оцениваете ситуацию в отношении того, что сейчас происходит на Украине?

МИХАЭЛЬ ФОН ШУЛЕНБУРГ, экс-помощник Генсекретаря ООН: О том, что происходит на Украине, нам известно довольно мало. Я могу представить, что на Украине сейчас очень тяжело. Она стала самой бедной страной в Европе — она и до этого была очень бедной. Это страна с одним из наиболее высоких индексов коррупции в Европе. И это страна, из которой произошёл сильный отток населения. Это большая страна, но сейчас на Украине проживает, наверное, лишь половина от того населения, которое в ней насчитывалось на момент провозглашения независимости. И притом не совсем ясно, на какой стороне живут эти люди. То есть это страна, испытывающая серьёзные трудности.

Мы всегда говорим об Украине и утверждаем, что здесь речь идёт о едином народе, но это не совсем так, если посмотреть на выборы, а это, разумеется, всегда намного важнее, чем опросы. И в этом случае это всегда была разделённая страна — минимум на две части, на пророссийское население и проукраинское население. Тут нельзя провести очень чёткую границу, но она всё же есть. И обычно на выборах побеждали пророссийские кандидаты.

Теперь это, конечно, создало процесс, в котором, как я думаю, всё выглядит неблагоприятно для Украины, в том числе и с военной точки зрения. И если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путём переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остаётся на сегодняшний день, чтобы спасти Украину как государство. Потому что сейчас Украина испытывает риск схлопнуться не только в военном отношении, но также из-за внутреннего развития.

Я считаю, что украинцы этого не заслужили. С моей точки зрения, это народ, который подвергся в Европе большому обману, в том числе с нашей стороны. И их страна стала полем боя за геополитические интересы других, за которые украинцы теперь проливают кровь и отдают жизни, а их страна разрушается. По большому счёту у неё больше нет будущего.

Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.