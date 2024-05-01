Welt: украинским войскам не удаётся сдерживать русских в районе Очеретино

Из-за ошибки украинских вооружённых сил российские войска смогли прорвать линию фронта в районе Очеретино и теперь могут развивать свои атаки в западном направлении, сообщает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, ситуация на этом участке крайне сложная для украинцев, и стабилизировать линию фронта им пока не удаётся.

При новом ракетном ударе России по Одессе погибло не менее трёх человек, ещё трое, по словам местного губернатора, были ранены. Однако и Украина также нанесла по России удар с воздуха. По данным российских СМИ, после атаки беспилотников произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Рязанью. Как сказал губернатор региона, пострадавших нет. Между тем, по словам Зеленского, новую поддержку для его войск надо скорее доставить на фронт. Об этом он сказал в своём вечернем видео-послании. И теперь обратимся к нашему российскому корреспонденту в Москве Кристофу Ваннеру. Доброе утро, Кристоф. Очеретино в Донбассе на востоке Украины всё больше превращается в очаг конфликта. Какая у тебя есть информация по этому поводу?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Верно. Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточённые бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта. Речь об этом Очеретино в Донецкой области идёт уже на протяжении некоторого времени, русские добились здесь прогресса и теперь развивают свои атаки в сторону запада, в направлении Сокола, это небольшой населённый пункт, а также на север, в направлении Архангельского. Ситуация там драматичная для украинцев. Им не удаётся стабилизировать линию фронта на этом участке — по крайней мере, пока нет.

Дата выхода в эфир 1 мая 2024 года.