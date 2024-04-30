Reuters: погранслужба Украины признала, что при попытке пересечь границу погибли около 30 уклонистов

21:53
RT: Beribit составляет список возврата денег клиентам по неизвестным принципам
RT выяснил, что криптобиржа Beribit формирует список для возврата денег клиентам, но не попавшие в него люди не понимают, по какому принципу он составляется.
21:50
Во Франции украли ещё один ноутбук с данными по организации Олимпиады
У одного из координаторов по логистике украли ноутбук с данными по организации Олимпийских игр.
21:38
Армения и Азербайджан подтвердили своё участие в переговорах в Алма-Ате
Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что армянская и азербайджанская стороны подтвердили своё участие в переговорах в Алма-Ате.
21:35
Атлетическая комиссия заморозила более $30 тыс. из гонорара Царукяна за драку с фанатом
Атлетической комиссией штата Невада было удержано более $30 тыс. из гонорара российского бойца UFC Армана Царукяна за драку с фанатом.
21:24
Силы ПВО ВС России снова сбили БПЛА ВСУ в Белгородской области
В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области.
21:20
Алаев: нужно иметь возможность не дать футболистам с судимостью играть в РПЛ
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о судьбе футболистов с судимостью в лиге.
21:18
Пушилин: девочка 2019 года рождения и женщина пострадали при обстреле Горловки
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что женщина и девочка 2019 года рождения пострадали при обстреле украинцами населённого пункта Горловка.
21:05
Фархутдинов поблагодарил Путина за российский гимн и флаг на ЧЕ по боксу
Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поблагодарил президента страны Владимира Путина и Федерацию бокса России за то, что на чемпионате Европы в Белграде команда выступала под своим флагом и с гимном.
21:02
Полиция применила перцовый газ против протестующих у парламента в Тбилиси
Сотрудники правоохранительных органов Грузии начали применять перцовый газ в отношении митингующих в Тбилиси, которые выступают против законопроекта об иноагентах.
20:49
Спортсмены из США призвали к независимому расследованию дела китайских пловцов
Консультативный совет Федерации плавания США и Комиссия спортсменов сборной США призвали провести независимое расследование допинг-дела китайских пловцов.
20:44
В МЧС заявили о локализации пожара в Бурятии
В МЧС России заявили о локализации пожара в Бурятии.
20:42
Глава Бурятии назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ.
20:35
«Зенит» стал 12-кратным чемпионом России по волейболу
Казанский «Зенит» стал чемпионом России по волейболу.
20:32
Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось.
20:20
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Мойесу
«Спартак» заинтересован в услугах главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.
20:18
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах.
20:10
Площадь пожара возле Улан-Удэ возросла до 10 000 квадратных метров
Площадь пожара в окрестностях Улан-Удэ увеличилась до 10 тыс. кв. м.
20:05
Фигуристка Радионова и футболист Кучаев станут родителями
Фигуристка Елена Радионова сообщила о своей беременности в соцсетях.
20:03
Спасатели локализовали пожар в промзоне в подмосковном Королёве
В МЧС по Московской области заявили, что спасатели локализовали пожар в промышленной зоне в подмосковном Королёве на 550 кв. м.
19:56
В Белом доме отказались признавать сбитие Россией американских ракет ATACMS
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отказываются признавать тот факт, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS, запущенных ВСУ.
19:49
Медведев: в «Филадельфии» не скрывают желания, чтобы Мичков к ним приехал и попробовал силы в НХЛ
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что решение по форварду Матвею Мичкову будет не позднее конца июня.
19:45
В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ликвидировано открытое горение
В ГУ МЧС по Бурятии заявили, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ликвидировано открытое горение на площади 500 кв. м.
19:39
Генсек ООН заявил о возможных катастрофических последствиях операции в Рафахе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что израильская военная операция в Рафахе, если она в итоге будет проведена, приведёт к катастрофическим последствиям.
19:36
Хачанов проиграл Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
19:25
Площадь пожара в Улан-Удэ достигла 3000 квадратных метров
В пресс-службе МЧС России заявили, что площадь горящих в Улан-Удэ домов и надворных построек составляет 3 тыс. кв. м.
19:25
Чумгалакова заявила, что инцидент с гимном на награждении ЧЕ по боксу прибавил эмоций
Россиянка Юлия Чумгалакова прокомментировала инцидент с гимном на награждении на чемпионате Европы по боксу.
19:16
В Курской области один человек погиб из-за сброшенного ВСУ боеприпаса
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек погиб из-за пожара, который возник в результате сброшенного беспилотником ВСУ боеприпаса.
19:10
Тренер сборной Узбекистана поблагодарил ЦСКА, который отпустил Файзуллаева на Кубок Азии
Тренер сборной Узбекистана U-23 Тимур Кападзе поблагодарил ЦСКА за то, что клуб отпустил Аббосбека Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии.
19:10
Глава Пентагона высказался о возможности новых поставок ATACMS киевским властям
Глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.
19:04
Шеф Пентагона: Украина должна сама решить, когда начать переговоры с Россией
Украина должна решить, на какие условия России ей соглашаться для начала переговоров, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
19:01
В подмосковном Королёве тушат пожар в промзоне
В подмосковном Королёве произошло возгорание в промышленной зоне на площади 150 кв. м.
18:54
Рублёв: быстрая победа над Грикспором связана с тем, что хотел быстрее уйти с корта
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над голландцем Таллоном Грикспором в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
18:52
Замдиректора NASA: Россия при желании может присоединиться к программе Artemis
Россия может стать участником американской лунной программы Artemis, заявила замдиректора NASA Памела Мелрой.
18:49
Мэр Улан-Удэ: пожар не коснулся жилых домов, горят надворные постройки
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что пожар, о котором сообщалось ранее, не коснулся жилых домов — горят надворные постройки.
18:43
Силы ПВО ВС России сбили очередной БПЛА ВСУ в Белгородской области
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области.
18:39
«Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года
Председатель Совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина заявила, что с главным тренером команды Сергеем Семаком достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта.
18:37
В Петербурге подростки дважды ограбили школьника
Пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу заявила, что в Василеостровском районе подростки дважды ограбили школьника.
18:30
Дорфф: Уланбеков сразится с Пересом на UFC Vegas 93
Российский боец Тагир Уланбеков проведёт бой с американцем Алексом Пересом.
18:27
СК: в Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона
В Следственном комитете по Херсонской области заявили о задержании женщины, подозреваемой в причастности к террористическому и запрещённому в России украинскому добровольческому националистическому батальону.
18:23
Жилые дома загорелись в Улан-Удэ, людей эвакуируют
Жилые дома загорелись на окраине Улан-Удэ — в микрорайоне Бурвод. Сейчас жителей эвакуируют, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. Работы осложняются сильным ветром.
18:14
Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпийские игры
Во Франции отклонили заявки более чем 20 волонтёров из России, которые хотели поехать в Париж на Олимпиаду.
18:13
Депутат Госдумы Ивлев допустил новые атаки ВСУ по Крыму ракетами ATACMS
Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил возможность новых атак украинских военных по полуострову ракетами ATACMS.
18:13
Токаев отправил в отставку министра цифрового развития Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста министра цифрового развития Багдата Мусина, сообщает пресс-служба главы государства.
18:04
Три человека погибли в Тверской области после падения грузовика на микроавтобус
Прокуратура и Следственный комитет Тверской области сообщили о гибели трёх человек в результате опрокидывания и падения грузовика с песком на микроавтобус.
18:00
«Железничар» расторг контракт с Игнатьевым
Президент сербского «Железничара» Зоран Наункович сообщил, что клуб расторг контракт с российским футболистом Иваном Игнатьевым.
17:59
Bild: армии Украины сильно не хватает людей, а мобилизация не помогает
Украинской армии сейчас не хватает не только западного оружия и боеприпасов, но и подготовленных солдат, сообщает немецкий таблоид Bild.
17:57
Нетаньяху заявил о решимости Израиля в вопросе проведения операции в Рафахе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.
17:48
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
17:44
Карасёв назначен главным арбитром первого матча ЦСКА и «Зенита» в Кубке России
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судейские назначения на первый матч финала Пути РПЛ и на встречу второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
17:44
Во Львове в военкомат увезли двух медицинских физиков, которые шли на работу
Во Львове сотрудники военкомата схватили по дороге на работу двух медицинских физиков Первого медицинского объединения, сообщает «СТРАНА.ua». Как утверждается, после этого работа центра остановилась, из-за чего больные раком дети не смогли пройти облучение.