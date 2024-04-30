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Reuters: погранслужба Украины признала, что при попытке пересечь границу погибли около 30 уклонистов

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Официальный представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с начала СВО на Украине при попытке нелегально покинуть страну и избежать таким образом мобилизации погибли около тридцати украинских мужчин, передаёт Reuters. По словам Демченко, часть погибших утонули, переплывая реки, а часть — расстались с жизнью в горах.
Reuters: погранслужба Украины признала, что при попытке пересечь границу погибли около 30 уклонистов
AP

С начала российской операции на Украине при попытке незаконно пересечь украинскую границу с целью избежать мобилизации погибли около 30 украинцев, сообщает Reuters. По информации агентства, об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«В общей сложности с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконного пересечения границы погибли около 30 человек», — приводит Reuters слова Демченко. Как отметил чиновник, часть из уклонистов утонули, пытаясь переплыть горные реки, а часть — умерли, перебираясь через горы. 
 
По словам Демченко, с февраля 2022 года украинские пограничники разоблачили 450 преступных группировок, которые занимались переправкой людей за рубеж. 
 
«Попытки нелегально пересечь границу происходят ежедневно. Большинство из них предпринимаются рядом с погранпереходами на границах с Молдавией и Румынией. А больше всего поддельных документов фиксируется на границе с Польшей», — также заявил чиновник.
 
Как напоминает Reuters, ранее в апреле Демченко заявлял, что в среднем пограничники задерживают в сутки около десяти мужчин, пытающихся сбежать из страны. 
 
 
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Reuters США Северная Америка
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