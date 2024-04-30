Приостановка консульских услуг будет иметь пагубные последствия для Украины — Das Erste
Министерство иностранных дел Украины хочет временно лишить консульских услуг мужчин военного возраста, которые бежали из страны, и это вызывает бурю негодования, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Возле украинского паспортного стола в Варшаве собралась разъярённая толпа. Консульские услуги приостановлены — украинцы за границей больше не могут, например, подать заявление на получение паспорта.
Давление на мужчин усиливается, даже если они больше не находятся в стране. Именно этого хочет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который говорит о справедливости: пребывание за границей не освобождает их от обязательств перед родиной.
После многомесячных споров украинский парламент в апреле принял новый закон о мобилизации. Его цель — призывать в армию больше мужчин. Это связано с тем, что на Украине очень мало мужчин добровольно идут на военную службу. Напротив, многие скрываются или покидают страну. По данным телеканала, в ЕС находятся 650 тыс. мужчин с Украины военного возраста. По новому закону, для повышения эффективности призыва мужчины теперь обязаны обновлять свои регистрационные данные, причём это должно распространяться и на заграницу.
Но всё не так просто. Многие утверждают, что Украина зависит от многочисленных беженцев после войны, особенно с экономической точки зрения. Поэтому эксперты считают инициативу МИД популизмом, который не изменит реальных проблем. Такого мнения придерживается и депутат от оппозиции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Закон не даёт нам возможности призывать наших граждан в армию. Этот шаг, ещё и незаконный, будет иметь пагубные последствия. Многие украинцы будут искать легальные и нелегальные способы получить вид на жительство или гражданство в других странах, — считает она. — Усугубление демографического кризиса, с которым мы столкнулись, не в наших интересах».
Многие украинцы за рубежом всё меньше хотят возвращаться на Украину. Многие критики придерживаются аналогичной точки зрения. Украинское руководство будет способствовать дальнейшему расколу общества, говорят правозащитники. И это оттолкнёт людей за границей, которые действительно идентифицируют себя с Украиной.