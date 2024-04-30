Многие украинцы за рубежом всё меньше хотят возвращаться на Украину, отмечает немецкий телеканал Das Erste. На этом фоне приостановка консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста вызвала шквал возмущения. Эксперты считают, что эта мера не поможет привлечь больше людей в армию, а только усугубит раскол в обществе и демографический кризис на Украине.

Министерство иностранных дел Украины хочет временно лишить консульских услуг мужчин военного возраста, которые бежали из страны, и это вызывает бурю негодования, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Возле украинского паспортного стола в Варшаве собралась разъярённая толпа. Консульские услуги приостановлены — украинцы за границей больше не могут, например, подать заявление на получение паспорта.

Давление на мужчин усиливается, даже если они больше не находятся в стране. Именно этого хочет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который говорит о справедливости: пребывание за границей не освобождает их от обязательств перед родиной.

После многомесячных споров украинский парламент в апреле принял новый закон о мобилизации. Его цель — призывать в армию больше мужчин. Это связано с тем, что на Украине очень мало мужчин добровольно идут на военную службу. Напротив, многие скрываются или покидают страну. По данным телеканала, в ЕС находятся 650 тыс. мужчин с Украины военного возраста. По новому закону, для повышения эффективности призыва мужчины теперь обязаны обновлять свои регистрационные данные, причём это должно распространяться и на заграницу.

Но всё не так просто. Многие утверждают, что Украина зависит от многочисленных беженцев после войны, особенно с экономической точки зрения. Поэтому эксперты считают инициативу МИД популизмом, который не изменит реальных проблем. Такого мнения придерживается и депутат от оппозиции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Закон не даёт нам возможности призывать наших граждан в армию. Этот шаг, ещё и незаконный, будет иметь пагубные последствия. Многие украинцы будут искать легальные и нелегальные способы получить вид на жительство или гражданство в других странах, — считает она. — Усугубление демографического кризиса, с которым мы столкнулись, не в наших интересах».

Многие украинцы за рубежом всё меньше хотят возвращаться на Украину. Многие критики придерживаются аналогичной точки зрения. Украинское руководство будет способствовать дальнейшему расколу общества, говорят правозащитники. И это оттолкнёт людей за границей, которые действительно идентифицируют себя с Украиной.