France info: украинцам в Польше грозит высылка на родину и отправка на фронт

Киев отказал в консульском обслуживании всем мужчинам от 18 до 60 лет, проживающим за границей, а Варшава заявила о своей готовности помочь с их репатриацией, рассказывает France info. Проживающие в Польше украинцы боятся принудительного возвращения на родину и отправки на передовую.

Украинская диаспора в Польше обеспокоена намерением Киева вернуть мужчин призывного возраста для усиления армии, пишет France info. Правительство Украины 24 апреля объявило об отказе в консульских услугах за границей для украинцев от 18 до 60 лет, а Варшава заявила о своей готовности помочь с репатриацией этих граждан.

Такое решение шокировало украинских экспатов в Польше. Так, 50-летняя Лена считает, что все, кто мог воевать, уже на передовой — остались только те, кто не видит себя с оружием в руках, не сможет никого убить или просто боится. Её соотечественница Наталья возмущается, что таким образом пытаются отсрочить вмешательство западных стран ценой жизни украинских мужчин.

60-летний Александр, со своей стороны, называет своих детей патриотами, хотя они больше шести лет живут в Польше. Он уверен, что там они больше помогают родине, участвуя в группе помощи, собирая деньги для армии и делая маскировочные сетки.