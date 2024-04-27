France info: украинцам в Польше грозит высылка на родину и отправка на фронт

02:24
Минобороны Испании подтвердило отправку Киеву ракет Patriot и танков Leopard
Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву, а также заявило о поставке бронеавтомобилей и танков Leopard.
02:13
РИА Новости: в Донецке повреждено учреждение здравоохранения из-за обстрела ВСУ
При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой дом.
02:06
CBS: у берегов Йемена разбился американский MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился у побережья Йемена, предположительно его сбили члены правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов).
02:03
В Ставропольском крае ликвидировано открытое горение в торговом комплексе
В Ставропольском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом комплексе.
01:50
МЧС: пропавших в море на Камчатке рыбаков нашли живыми
Двух мужчин, отправившихся на лодке в море на Камчатке и не выходивших на связь, нашли живыми.
01:43
В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют с 1 сентября
Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют, среди которых — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России.
01:28
Correio Braziliense: полиция проверяет сведения о возможной бомбе в посольстве России в Бразилии
Полиция проверяет сведения о якобы заложенной в посольстве России в Бразилии бомбе.
01:24
Умер лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте
Скончался 63-летний французский режиссёр, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте.
01:11
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9
Йеменские хуситы заявили, что атаковали ракетами британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море, а также сбили американский беспилотник MQ-9.
00:59
Вертолёт с восьмью пассажирами на борту упал в Эквадоре
Вертолёт МИ-171Е, перевозивший сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациями, упал на востоке Эквадора, в провинции Пастаса.
00:59
Кудряшов нокаутировал Робутти в первом раунде
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов, выступающий в тяжёлом весе, нокаутировал аргентинца Леонардо Робутти на турнире в Москве.
00:54
CBS: у Boeing 767 в полёте активировался аварийный трап
Аварийный трап «отделился» у Boeing 767 после взлёта из международного аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
00:41
Минобороны Ирана: теракты в России произошли из-за поддержки терроризма от США
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни во время встречи с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу в Астане заявил, что теракты в России и Иране были допущены в результате поддержки террористических группировок со стороны Соединённых Штатов.
00:36
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
00:23
«Военная хроника» сообщила о двух ударах по Бурштынской ТЭС на Украине
«Военная хроника» сообщила о двух ударах по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины.
00:19
NYT: Блинкен посетит Израиль на фоне усиления напряжённости с США
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль ввиду возросшей напряжённости в отношениях между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа.
00:09
Пожар в торговом комплексе в Ставрополье локализован
Возгорание торгового комплекса в моногороде Невинномысске в Ставрополье локализовано.
00:04
Блинкен: США считают, что напряжённость после ударов Ирана и Израиля спадёт
США надеются, что напряжённость на Ближнем Востоке спадёт после того, как Иран и Израиль нанесли удары по объектам друг друга.
00:00
Надаль хочет сыграть в паре со второй ракеткой мира Алькарасом на Олимпиаде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль изъявил желание сыграть с Карлосом Алькарасом на Олимпиаде в Париже.
23:58
«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Реалу» в матче 33-го тура Примеры
«Реал Сосьедад» уступил «Реалу» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
23:58
МЧС: на пожаре в Ставрополье произошло обрушение кровли
На пожаре в торговом комплексе в Ставропольском крае произошло обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м.
23:55
Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области Украины
В Ивано-Франковской области Украины были слышны звуки взрывов.
23:53
«Военная хроника» сообщила об ударе по Житомиру
«Военная хроника» заявила о ракетном ударе по Житомиру.
23:45
Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговом комплексе на Ставрополье
В прокуратуре Ставропольского края заявили, что ведомство организовало проверку по факту крупного пожара в торговом комплексе в городе Невинномысске.
23:33
Захарян вышел во втором тайме матча Примеры с «Реалом»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле во втором тайме матча 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
23:31
«Военная хроника» сообщила о ряде взрывов в Хмельницкой области
«Военная хроника» сообщила о серии взрывов в Хмельницкой области Украины.
23:29
Гражданское судно получило повреждения при ракетном ударе у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что гражданское судно получило повреждения при ракетном ударе у берегов Йемена.
23:27
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС
Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки.
23:21
Романо: «Фейеноорд» и «Ливерпуль» договорились о переходе Слота
Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне.
23:18
Найдено тело мужчины при разборе завалов подвергшегося удару ВСУ дома в Токмаке
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что спасатели обнаружили тело погибшего мирного жителя при разборе завалов многоэтажного дома в Токмаке Запорожской области, который обстреляли украинцы.
23:13
Торговый комплекс на площади 1 тысяча квадратных метров горит на Ставрополье
Возгорание торгового комплекса произошло в моногороде Невинномысске на Ставрополье.
23:09
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сирены воздушной тревоги сработали на всей украинской территории.
23:09
Мостовой: для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.
23:03
Рогов: ВСУ атаковали два детсада в посёлке в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинцы атаковали два детсада в посёлке в Запорожской области.
23:02
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно.
22:59
Суд получил апелляционную жалобу на арест фигуранта дела о взятке замминистра
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте Сергея Бородина, фигуранта дела о взятке замминистра обороны Иванова.
22:54
Times: ведущие пловцы мира готовят иск к WADA за допуск китайских спортсменов на ОИ
Ведущие пловцы мира приняли решение подать многомиллионный коллективный судебный иск к Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
22:50
В Калуге арестовали главу единого расчётного центра
Руководителя единого расчётного центра Калуги арестовали по обвинению в хищении 40 млн рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ.
22:44
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца.
22:44
Мать спасшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о его мечте увидеть Путина
Мама спасшего людей в «Крокусе» Артёма Донскова рассказала, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании ребят встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
22:35
Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды
Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент вернётся в «Спартак» после завершения аренды.
22:34
Аэропорт Кишинёва эвакуировали после прилёта главы Гагаузии из России
Правоохранительные органы объявляли эвакуацию в аэропорту Кишинёва после прилёта в Молдавию из России главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
22:32
Остин: США хотят убедить партнёров поделиться системами Patriot с Украиной
Соединённые Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
22:24
Евгению Гуцул встретили её сторонники в аэропорту Кишинёва
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул встретили её сторонники после проверок и допроса в аэропорту Кишинёва.
22:21
Президент Литвы предложил Польше создать центр по закупке боеприпасов
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов.
22:19
Слишкович: всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как чувствует себя в России.
22:14
«Военная хроника» сообщает о повторных взрывах в Чугуеве
«Военная хроника» сообщает, что в Чугуеве Харьковской области прозвучали повторные взрывы.
22:07
ЦПВС: ВКС уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.
22:06
Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинского обстрела без света остались шесть населённых пунктов региона.
22:01
Пловец Маноду первым примет олимпийский огонь на эстафете во Франции
Пловец Флоран Маноду станет первым участником эстафеты олимпийского огня во Франции.