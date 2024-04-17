Дональд Трамп выразил интерес к предоставлению военной помощи Киеву в виде кредита. По мнению ведущих Breaking Points Саагара Энджети и Райана Грима, навязывать украинцам долги на сотни миллиардов долларов аморально, поскольку эта «помощь» выгодна только американскому ВПК, а украинцы бегут от мобилизации, не желая быть пушечным мясом.

СААГАР ЭНДЖЕТИ, ведущий Breaking Points: Ястребы говорят: «Эти деньги хороши потому, что мы просто инвестируем их обратно в нашу систему оборонных поставок!» Итак, если исходить из того, что это кредит, вы, по сути, просите украинцев взять деньги, которых у них нет, и послать сюда, чтобы купить оружие, которое потом отправят им. А в будущем Украина, которая и раньше-то, когда ещё была в целости и сохранности, являлась одной из самых коррумпированных и… откровенно говоря, бедных стран во всей Европе, чудесным образом сможет расплатиться по оружейным кредитам на сотни миллиардов долларов! Давайте жить в реальном мире! Этого никогда не будет!



РАЙАН ГРИМ, ведущий Breaking Points: Это далеко за пределами потенциала их ВВП.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Именно!



РАЙАН ГРИМ: Это просто математически невозможно. И если бы мы верили, что сто процентов денег, которые мы тратим на оружие для Украины, идут на пользу Украине, то можно было бы обоснованно заявить: «Украина должна вернуть эту сумму, с небольшим процентом за наши труды». Но деньги, которые мы тратим, идут на пользу Соединённым Штатам — и под Соединёнными Штатами я здесь подразумеваю север штата Вирджиния, военно-промышленный комплекс, руководителей империи, так сказать.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Да.



РАЙАН ГРИМ: Вот, что происходит. И говорить, что вы заставите украинцев расплачиваться за это?.. Когда они торопятся сбежать от мобилизации?..



Одно дело, если бы это был конфликт, в котором сотни тысяч украинцев требовали бы боеприпасы и оружие, чтобы идти на фронт защищать неприкосновенность своей страны, и им нужно было бы только одно — чтобы мир поддержал их борьбу…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Кстати, мы это уже проходили. И знаете что? Они все мертвы. Или потеряли конечности.



РАЙАН ГРИМ: Да, да, именно так. Сейчас ситуация не такая. Сейчас власти, отложившие выборы на неопределённый срок, пытаются отлавливать на улицах всех, кто моложе 65-70 лет…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Похищение людей. В том числе людей с синдромом Дауна — есть видео…



РАЙАН ГРИМ: … пара недель подготовки, и их бросают на линию фронта — воевать против отдохнувших и обученных российских резервистов.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Да.



РАЙАН ГРИМ: Русские… Мы в США настолько накачаны пропагандой, что все, похоже, верят, будто это русские терпят крах, будто это русским приходится принудительно мобилизовывать людей. На линии фронта нет российских призывников. Эти призывники существуют, но они в тылу, выполняют основную рутинную работу, необходимую для поддержания функционирования армии. Это украинцам приходится бесконечно призывать людей, принуждать их идти на фронт. И я не вижу, как может быть морально оправдано такое использование моих налогов, — вкладывание оружия в руки людей, которые не хотят сражаться.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Да.



РАЙАН ГРИМ: Если уж они сами не хотят сражаться, кто мы такие, чтобы принуждать их?



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Совершенно согласен.



Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.