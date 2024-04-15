Washington Post Оригинал

WP: непослушная Украина не прекратила удары по российским НПЗ, несмотря на многократные увещевания

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Хотя Вашингтон неоднократно давал Киеву понять, что от ударов по российской энергетической инфраструктуре ему лучше воздерживаться — в том числе и устами вице-президента Камалы Харрис, — украинское руководство от этой тактики так и не отказалось, констатирует The Washington Post. Как подчёркивается в материале газеты, это дополнительно осложняет отношения между Украиной и США, над которыми и так нависла тень из-за застрявшего в конгрессе пакета помощи украинцам.
WP: непослушная Украина не прекратила удары по российским НПЗ, несмотря на многократные увещевания
AP

Вице-президент США Камала Харрис в ходе переговоров с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале настоятельно просила Киев воздержаться от ударов по российским НПЗ, дабы избежать роста цен на энергоносители во всём мире и не спровоцировать Россию на жёсткие ответные действия, сообщает The Washington Post.

По информации источников издания, такая просьба сильно рассердила самого Зеленского и его высокопоставленных соратников, поскольку они считают удары по российиской энергетической инфраструктуре «одним из немногих светлых пятен в войне на истощение против более сильного и лучше оснащённого противника».
 
В итоге Зеленский от «рекомендации» Харрис просто «отмахнулся», поскольку не был уверен, что её слова отражают позицию всей администрации Байдена, сообщают источники WP. Впоследствии Вашингтон в рамках контактов с Киевом — в том числе в ходе мартовского визита на Украину президентского советника по нацбезопасности Джейка Салливана — неоднократно повторял своё предупреждение, но эффекта оно так и не возымело: украинские войска только нарастили интенсивность своих ударов.
 
Такое поведение украинской стороны лишь обострило и без того напряжённые отношения между союзниками — а тем временем Киеву приходится дожидаться нового пакета помощи, который никак не одобрит конгресс, пишет WP.
 
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Washington Post США Северная Америка
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