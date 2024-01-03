N-TV: новая волна российских ракетных ударов бьёт по морали украинцев

На Украину обрушилась новая масштабная волна российский ракетных ударов, сообщает N-TV. Кремль бьёт по оружейным заводам, складам и энергетической инфраструктуре. Последнее особенно опасно, так как впереди сильные морозы. Происходящее так же бьёт по морали украинцев, рассказывает корреспондент немецкого телеканала.

На связи с нами с Украины мой коллега Гордиан Фриц. Гордиан, в чём цели этой новой волны атак со стороны России?

ГОРДИАН ФРИЦ, корреспондент N-TV: Складывается впечатление, что Россия собирается повторить тактику прошлой зимы, прошлого года. Она будет осуществлять целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре на Украине. Главная цель заключается в том, чтобы минимизировать производственные возможности Украины, нанести удары по оружейным заводам и складам с оружием, но также нанести вред гражданскому населению.

В следующие дни на Украине ожидается падение температуры до -18 градусов Цельсия. Таковы прогнозы. В будущем отключения отопления и электричества будут играть большую роль. Прошлой зимой мы всё это тоже наблюдали. Ожидается, что в следующие дни, недели также будут новые волны атак на Украину со стороны России.

Почему, несмотря на санкции, у России получается строить так много ракет?

ГОРДИАН ФРИЦ: Эксперты действительно считают, что в последние месяцы России удалось найти способы обходить санкции. Речь идёт главным образом о микросхемах. Ведь именно они необходимы для крылатых ракет, чтобы те попадали в цель. По имеющимся оценкам, у России получается производить от 100 до 120 таких крылатых ракет в месяц.

Так как в последние месяцы никаких крупных атак на Украину с использованием крылатых ракет не совершалось, арсенал российской армии заполнился. Поэтому на Украине предупреждают, что в ближайшие дни или недели эти волны атак продолжатся. Я поговорил с украинцами. Они говорят, что это худшие атаки за долгое время. И это бьёт по морали, по настроениям людей здесь на Украине.

Гордиан, спасибо за актуальную информацию.

Дата выхода в эфир 03 января 2024 года.