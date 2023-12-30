Эксперт бундесвера: не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц

Военный эксперт бундесвера Карло Масала призывает не рассчитывать на то, что Россия при атаке в ночь на 29 декабря использовала последние запасы ракет. В эфире телеканала Die Welt он отмечает рост российского военного производства, по его оценкам, страна способна производить до 100 ракет в месяц. Он допускает, что данная атака «дала почувствовать», что ожидает Украину в 2024 году — Россия попытается «вбомбить её в каменный век».

Ракетный удар в ночь на 29 декабря по Украине даёт представление о будущем 2024 году, утверждает военный эксперт бундесвера Карло Масала. По его мнению, удар российских ВКС не был простым актом возмездия Украине за атаку на десантный корабль в Крыму.

Военный эксперт бундесвера Карло Масала предупреждает, что такие акции готовятся заранее, и считает, что это начало хорошо подготовленной зимней кампании России. «Мы знаем, что Россия уже несколько месяцев производит больше ракет и копила их именно для того, что она сделала сейчас, а именно для нанесения ударов по инфраструктуре зимой».

В интервью телеканалу Die Welt Масала призывает не рассчитывать на то, что Россия при атаке использовала последние запасы ракет. «Россия, конечно, не будет использовать всё, что у неё есть», — заявляет Масала. — «Россия производит около 100 крылатых ракет в месяц, поэтому на складах их имеется ещё много». Он считает, что данная атака «дала почувствовать», что ожидает Украину в 2024 году: Россия попытается «вбомбить её в каменный век».

Кроме того, Масала также скептически смотрит на возможности Украины заменить выпадающие западные поставки собственным производством. Он считает, что оно вырастет в 2024 году, но всё равно не сможет закрыть потребности Киева. Результаты роста украинского ВПК, если таковые будут, смогут повлиять на боевые действия самое лучшее к концу 2024 года.