Federalist: Вашингтон врёт, когда говорит, что война на Украине помогает американскому бизнесу

Большинство американцев уже поняли, что поддержка Киева оказалась не чем иным, как дорогостоящим провалом, констатирует издание The Federalist. Единственные, кто по-настоящему хочет продолжения боевых действий, — это американские оборонные компании и их зазывалы в Вашингтоне. Вот они-то с радостью готовы биться до последнего украинца и погружать Америку в долговую яму.

Джо Байден не устаёт предлагать направлять всё новые и новые пакеты помощи на Украину. Тем временем, большинство американских налогоплательщиков уже поняли, что поддержка Киева оказалась не чем иным, как дорогостоящим провалом, констатирует издание The Federalist.

С самого начала СВО американская верхушка настаивала на том, что Соединённые Штаты должны обучать и вооружать украинцев, что любая помощь пойдёт на пользу прежде всего американцам, ведь это поможет остановить российскую агрессию в отношении союзников Вашингтона в остальной Европе.

Кроме того, Белый дом любит подчёркивать необходимость поддержки и продвижения демократии на Украине. При этом по какой-то причине коррумпированная украинская олигархия признаётся демократичной, недоумевает издание.

Сегодня, когда США спустили в никуда более $100 млрд, когда погибли сотни тысяч человек, становится очевидно, что в этой войне ничего не изменить. И единственные, кто по-настоящему хочет продолжения боевых действий, — это американские оборонные компании и их зазывалы в Вашингтоне, уверен Federalist. Вот они-то с радостью готовы биться до последнего украинца и погружать Америку в долговую яму.

Бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен отметил недавно, что эти люди успешно спекулируют на войне, их целый легион, и они очень гордятся своим бизнесом. Именно они ещё недавно с гордостью рекламировали Зеленского как современного Черчилля.

«Средства, которые законодатели одобряют для вооружения Украины, не поступают непосредственно на Украину, а используются в Штатах для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного Киеву из запасов США», — цитирует Тиссена издание.

Более того, вся эта помощь стала «крупным денежным вливанием на заводы по всей стране, которое непосредственно приносит пользу американским рабочим» и «также оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу».

Для пущей убедительности Тиссен винит политиков-республиканцев, которые смеют выступать против военной помощи Украине. По его мнению, они попросту не поддерживают американских рабочих. «Теперь, благодаря помощи Украине… Пентагон в прошлом году подписал контракт на сумму 624,6 миллиарда долларов на производство ракет Stinger в Тусоне, чтобы заменить около 1400, направленных на Украину», — гордо заявляет Тиссен.

А вот республиканцы, по его мнению, обирают своих же избирателей, когда пытаются сократить финансирование. При этом, отмечает издание, Тиссен ни разу не назвал вещи своими именами, не сказал, что платят за это оружие прежде всего американские налогоплательщики.

Он также забывает, что эти же деньги могли принести больше пользы американской промышленности, если бы их направили не на производство оружия и спонсирование бесконечной войны. Например, можно было бы построить стену на границе с Мексикой для защиты от наплыва нелегальной рабочей силы или пустить их в исследование новых промышленных технологий, пишет Federalist.

Спекулянты войны уверены, что бессмысленные войны полезны для бизнеса. При этом они показывают картинку: новые танки Abrams, произведённые на заводе в Огайо, заводы в Техасе, которые их вооружают. При этом почему-то никто не замечает, что картина могла бы быть совершенно иной: те же заводы в Огайо, но производящие автомобили, которые стали доступнее по цене. Или заводы в Техасе, оснащающие эти автомобили современными GPS-системами.

Издание считает, что сейчас деньги американских налогоплательщиков уходят коррумпированному иностранному правительству, которое хочет покупать американское оружие. А следовало бы сделать наоборот, чтобы американские налогоплательщики использовали эти деньги для покупки американских потребительских товаров, тем самым способствуя созданию новых рабочих мест, а не убийству украинцев и русских.

Война полезна для бизнеса — это главный аргумент сторонников военной помощи Украине. Без него остаются только заявления, которые использовались в самом начале для оправдания американского вмешательства: «уничтожить российскую военную угрозу НАТО, сдержать Китай, не дать другим ядерным державам развязать агрессивную войну и совершенствовать американскую военную мощь».

Однако все эти так называемые причины вызывают всё больше вопросов, констатирует Federalist. А исходила ли когда-либо от России серьёзная угроза для НАТО? Действительно ли Китай собирается нападать на Тайвань? И кто из мировых лидеров боится США после того, как увидел опустошённую Украину, получавшую колоссальную поддержку? Кто вообще может бояться США после позорного вывода войск из Афганистана администрацией Байдена?

Вашингтону пора признать ошибкой дальнейшую поддержку Украины, призывает издание. Это были деньги, потраченные впустую. Если продолжать настаивать на обратном, это лишь путь к дальнейшему разрушению и гибели людей. Именно поэтому администрация Байдена обязана выступить посредником в мирных переговорах.

А ещё лучше — отвлечься от внешней повестки и обратить внимание на внутренние проблемы. Американским рабочим давно пора перековать мечи в орала и начать восстанавливать некогда великую страну, которая сегодня, увы, разваливается на части.