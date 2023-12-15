Federalist: Вашингтон врёт, когда говорит, что война на Украине помогает американскому бизнесу
После слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле последнего запретят в Европе, пошутил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «запределом» радость литературных классиков, «сваливших за кордон», нанесению ударов по своей стране.
Российское посольство сообщило, что взаимодействует с финскими правоохранительными органами в вопросе защиты интересов россиянина Воислава Тордена.
Рафаэл Пимента, агент полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, может предложить приобрести футболиста «Интеру».
Глава МЧС России Александр Куренков открыл пожарно-спасательную часть в Мариуполе. Он поблагодарил пожарных и спасателей Мариуполя за стойкость и мужество в тяжёлый период современной истории города.
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти трёхлетнего ребёнка.
Власти Польши ликвидируют комиссию по повторному расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/24 в Тронхейме (Норвегия).
Банк России близок к завершению цикла повышения ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В городских парках Москвы оборудовали 20 горок для катания, большинство из которых бесплатные.
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, когда объявят имена российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм.
Правительство направит около 4,5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке.
Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что Евросоюз похож на собрание жильцов многоквартирного дома, так как не может принимать быстрые решения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят порядка 2 млрд рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий.
В районе Метрогородок на востоке Москвы построили два новых корпуса для Черкизовского мясоперерабатывающего завода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Женская сборная России опустилась c 25-го на 26-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация находится в судебных разбирательствах с Международным олимпийским комитетом (МОК).
МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский. Как заявил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский, время теорий заговора и лжи закончилось.
Президент России Владимир Путин предупредил, что противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона российских железных дорог, который включает в себя объекты Транссиба и БАМа.
Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) получил статус промышленного комплекса.
Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова рассказала, что иногда ей удаётся посмотреть игру НХЛ с участием нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
В Красном море на контейнеровозе Al Jasrah, который шёл под флагом Либерии, произошёл пожар после попадания ракеты, выпущенной из контролируемой мятежниками-хуситами территории Йемена.
США совершают большую ошибку, потворствуя ударам Израиля по сектору Газа. В исторической перспективе эта позиция дорого обойдётся Вашингтону. Такое мнение в беседе с RT выразил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по 100 городских маршрутам курсируют более 1,3 тыс. электробусов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не ожидает рецессии в российской экономике в 2024 году.
Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова приняла участие в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД Арене» в Москве.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с блеском осуществила планы Николая II и Иосифа Сталина по строительству Крымского моста.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин потребовал решить вопрос с доступностью в России вакцин от кори, краснухи и паротита.
Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года. Такое решение принято по поручению президента России Владимира Путина, сообщил кабмин.
Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала, встречу какого Нового года считает самой необычной.
Нападающий «Црвены звезды» Йован Миятович не перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.
Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт. Украинская полиция открыла дело по незаконному обращению с оружием и боеприпасами.
Президент России Владимир Путин заявил, что попросил российское правительство сохранить 20% первичного взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.
Обнародован рейтинг подарков, которые попросили российские дети у Деда Мороза в 2023 году.
Россия должна находиться в боеготовности на случай проведения США ядерных испытаний, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Правительство Магаданской области рассматривает перспективы введения курортного сбора для туристов.
В правительстве Якутии рассмотрели идею введения курортного сбора и решили временно не вводить его для туристов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству железнодорожной станции «Химки-2».
В Московской области зарегистрировали более 65,2 тыс. правонарушений в период с января по ноябрь текущего года. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказал мнение, что гимнасты могут принять участие в Олимпийских играх в Париже.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что спрос на такси в России вырос на 20% в текущем году.
Таможенники Калининградской области передали череп шерстистого носорога Управлению Минкультуры России по СЗФО. До этого был выявлен факт перемещения культурной ценности без разрешительных документов.
Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов рассказал, что из-за некачественно оказанных коммунальных услуг жильцы вправе требовать перерасчёт.
Военкор RT Станислав Обищенко в новом сюжете о бригаде «Ветераны» показал эвакуацию раненого российского бойца. Всего в 800 м от места событий были украинские позиции.
Российский президент Владимир Путин заявил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.
Российские системы противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области, заявило Минобороны России.
Сборная России может провести товарищеский матч с командой Сербии в следующем году.
Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, вспомнила о нахождении своего супруга в больнице.
Президент России Владимир Путин заявил, что пассажиропоток в Крым уверенно растёт, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами.
В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.