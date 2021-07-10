Польский евродепутат: дав добро на «Северный поток — 2», Байден играет в «большую политику»

Всё указывает на то, что США не так заинтересованы в увеличении экспорта своего газа в Европу, как в благосклонном отношении Германии и России перед лицом китайской угрозы, считает бывший замминистра по вопросам энергетики Польши, евродепутат Гжегож Тобишевский. В беседе с порталом WNP он говорит, что отмена санкций США в отношении «Северного потока — 2» и приостановка строительства Baltic Pipe не случайное стечение обстоятельств.