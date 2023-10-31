Экс-посол Польши: мир уже не тот — только сильная армия и надёжный союз с США нас защитят

Украинский конфликт кардинально изменил архитектуру международной безопасности и сегодня в мире становится всё больше новых горячих точек и конфликтов, считает бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский. В беседе с WNP он говорит, что из-за сокращения оборонного потенциала Франции и Германии поляки в случае конфликта на них даже не рассчитывают. Варшава модернизирует свою армию, но этого недостаточно. Поэтому укрепление сотрудничества с США имеет решающее значение для Польши.

Бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский уверен, что украинский конфликт изменил архитектуру международной безопасности. Возврата к старым временам больше не будет, потому что мир определяет себя заново. «На протяжении долгих лет мы жили в убеждении, что на самом деле нам ничего не угрожает. Однако это меняется. Сегодня международный пейзаж полон всё новых горячих точек и конфликтов, которые могут лишь обостряться», — предупредил он в интервью порталу WNP.

По мнению Новаковского, именно безопасность Польши станет ключевой задачей для любого нового правительства в стране, потому что, несмотря на украинский конфликт, она по-прежнему в списке целей агрессивной политики России. Кроме наращивания военного потенциала, новому правительству страны предстоит восстановить свой голос и значение в Европе, в том числе в плане улучшения военного сотрудничества. «Давайте не будем питать иллюзий… Без участия Европы, без европейской солидарности, без достижения соглашения с Европейской комиссией нам грозит поражение в борьбе с новой осью зла», — объяснил экс-посол.

Одновременно он уверен, что историю о строительстве трёхсоттысячной армии, так активно продвигаемой партией «Право и справедливость», можно отнести к разряду фантазий. В противном случае надо было бы вернуться к всеобщей воинской повинности. «Пока нам не стоит опасаться полномасштабной российской атаки, так как россияне задействовали значительную часть своих боевых возможностей на Украине. Так что у нас есть как минимум несколько лет относительного мира — в том смысле, что нам не грозит полномасштабная война между Россией и Польшей, то есть НАТО», — подчеркнул он.

В беседе Новаковский обратил внимание на проблему всех европейских стран Североатлантического альянса, во главе с Францией, которые последние годы лишь сокращают численность своей армии и пренебрегают модернизацией, тем самым имея очень ограниченные боевые возможности. На помощь Франции и Германии поляки в случае конфликта даже не рассчитывают. «Сейчас в западном мире только у американцев есть настоящая армия. Они также главная сила НАТО. Поэтому укрепление сотрудничества с США имеет решающее значение для Польши. Нам следует этим воспользоваться особенно потому, что после начала войны на Украине мы стали для Америки имеющей вес страной благодаря нашему стратегическому расположению», — пояснил бывший посол.

В свою очередь, бывший замглавы министерства национальной обороны Чеслав Мрочек объяснил порталу WNP, что не существует такого понятия, как войска НАТО, потому что это конкретные армии отдельных стран. У Польши есть союзнические обязательства, но она также должна сохранять возможности для защиты своей собственной территории. «Все оборонные стратегии нашей страны, а также планирование НАТО предполагают, что на протяжении какого-то времени мы будем сражаться в одиночку», — рассказал он.

Мрочек уверен, что хотя НАТО будет защищать каждый дюйм земли на территории стран-членов, то Польша должна иметь потенциал для эффективной защиты себя, но одновременно не стараться убедить общество в том, что при помощи этой армии она одна справится с любой агрессией, потому что это просто нереально.