«Не перегнуть с поддержкой Украины» — польский журналист рассказал о задачах нового правительства в Варшаве

Хотя партия «Право и справедливость» победила в парламентских выборах, она не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство, поэтому наступят перетасовка во власти и рост значения оппозиции. Такие изменения, безусловно, повлекут за собой изменения во внешней политике, пишет журналист Витольд Юращ. Он указывает на то, что Польше предстоит понять, что она не сверхдержава, не гном, а средней величины государство.

Результаты парламентских выборов в Польше указывают на то, что наступит смена правительства, а за ним неизбежно последуют и изменения во внешней политике страны, пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юращ. «При власти партии «Право и справедливость» Польша не ладила не только с противниками или, как в случае с Россией, врагами, но и с союзниками. Если первое было чем-то естественным, и это не вина или выбор Польши или ПиС, то конфликт с союзниками был, по крайней мере, чем-то безрассудным. Польша как на арене ЕС, так и в других измерениях нашей внешней политики, в последние годы была одинока», — подчеркнул он.

Журналист считает, что такое положение дел требует перемен, но под видом коррекции курса внешней политики, а не полного отрицания того, что было сделано ранее. По его словам, безусловно, требуют немедленных и решительных перемен бессмысленная конфронтация и откровенно враждебное отношение к Германии. Но это не значит, что Польша теперь должна начать безоглядно следовать всем идеям Берлина. Отношения с ним необходимо восстанавливать, но ему также следует дать понять, что доверие Варшавы ему ещё нужно заслужить, потому что она, в отличие от немецкой столицы, не ждала скорого поражения Киева.

В плане политики на восточном направлении, по оценкам Юраща, необходимо не только сохранить поддержку Киева, но и не совершать былых ошибок. «В своей политике в отношении Украины Польша должна позаботиться о том, чтобы наша однозначная поддержка не перешла черту, за которой мы станем страной, которую не только Россия, но даже наши западные партнёры не захотят видеть за столом переговоров», — предупредил он.

По его мнению, даже если Россия не выйдет победителем из украинского конфликта, возможно, и в этом случае Украина утратит часть своих территорий, поэтому Варшаве следует начать учитывать это в своих расчётах. «Польша должна однозначно поддержать Украину, но одновременно отказаться от убеждения, что Украина воюет за нас», — подчеркнул он. Он уверен, что в этом убеждении заключён очень опасный тезис, суть которого состоит в том, что в будущем Польша не смогла бы реально рассчитывать на союзников — и Запад бы её предал. «Предательство Запада» — это любимый лозунг польских сеятелей страха в геополитике. Более того, Москва очень хочет, чтобы поляки в него поверили.

В свою очередь, в отношениях с Белоруссией, по оценкам автора, Польше надо оказать поддержку местной оппозиции. Однако, прежде всего, ей нельзя забыть о том, что польская безопасность зависит не только от того, каким образом завершится украинский конфликт, но и от того, будут ли российские войска в будущем базироваться в Гродно и Бресте — то есть в 200 км от Варшавы.

В статье Юращ указывает и на необходимость коррекции отношений с США, которые были, есть и останутся главным партнёром Польши в области безопасности. Более того, Варшаве надо задуматься о том, как восстановить отношения с ЕС и его членами.

Новому правительству предстоит найти также золотую середину между видением Польши в качестве сверхдержавы, согласно партии «Право и справедливость», и второй точкой зрения, согласно которой Польша едва ли может претендовать на место в числе важных стран. «…мы важная страна среднего размера. Не сверхдержава, но и не гном…» — подчёркивает автор.

Безусловно, Варшава может играть выше своих возможностей, как это было в случае с украинским конфликтом, но именно построение активных отношений в регионе выступает отправной точкой для повышения её значимости. Во внешней политике у Польши по сути нет других альтернативных альянсов. «Пришло время развеять бессмысленные иллюзии о сближении или даже использовании позиции Польши путём особых, привилегированных отношений с Пекином или с Анкарой», — поясняет журналист. Он уверен, что польская внешняя политика проста, более того, она соответствует давно изложенной цели НАТО: «держать американцев внутри, немцев под контролем и россиян вне».

В статье Юращ также указывает на опасность тщательной кадровой чистки в польских госучреждениях и дипломатии. «Не стоит доверять и тем, кто попал под влияние параноидальной шпиономании партии «Право и справедливость». Там, где всех считают шпионами, настоящие шпионы чувствуют себя как дома», — предупредил он. Автор также предложил задуматься о состоянии польских служб, потому что сегодня, когда рядом разворачивается украинский конфликт, бюджет польской разведки меньше бюджета Института национальной памяти.