Welt: никто не хочет вступать в коалицию с ПиС — власть в Польше может перейти к оппозиции

С нами на связи Пауль Зимиак, генеральный секретарь земельного отделения ХДС в Северном Рейне — Вестфалии и председатель немецко-польской парламентской группы. Спасибо, что нашли для нас время.

Доброе утро.

ПАУЛЬ ЗИМИАК, генеральный секретарь земельного отделения ХДС в Северном Рейне — Вестфалии: (Говорит, но звука нет.)

Надеюсь, что мы вскоре сможем вас услышать, господин Зимиак. Дональд Туск уже говорит о конце правительства ПиС. Как бы вы оценили результат выборов в Польше, с точки зрения Германии и ЕС?

ПАУЛЬ ЗИМИАК: Ещё раз доброе утро. Ситуация очень интересная. Во-первых, мы наблюдаем сейчас в Польше рекорд по явке избирателей. Очень много людей воспользовались своим правом избрать новое правительство. Не исключено, что это будет самая высокая явка за всю историю демократической Польши.

В своём репортаже вы уже сообщили, что ПиС остаётся самой большой политической силой. Теперь президент Польши традиционно поставит перед премьер-министром Моравецким задачу по формированию правительства. Но как всё это будет выглядеть, пока абсолютно неизвестно, потому что просто не хватает фантазии, чтобы представить, как именно ПиС будет формировать правительство. Другие партии уже сказали, что они не хотят сотрудничать с ПиС. А одной «Конфедерации» для этого будет недостаточно.

Так что всё указывает на то, что через две недели ПиС скажет, что не справляется с задачей по формированию правительства. И тогда возникнет новое коалиционное правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Разве такой результат выборов не удивителен? Ведь до этого было очень много полемики, рекламы, направленной против Европейского союза и Германии. Эта была очень грязная предвыборная борьба. А в последние недели и месяцы в польском обществе не было единства, оба лагеря разрывали его в разные стороны. А теперь вот такой результат выборов. Разве это не удивительно?

ПАУЛЬ ЗИМИАК: Это действительно удивительно. Ведь многие исходили из того, что оппозиции всё-таки не хватит голосов для того, чтобы сформировать правительство, а у самой ПиС возникнут трудности с его формированием. Но нынешних чисел никто не ожидал. Это была очень эмоциональная предвыборная борьба с большим количеством оскорблений и личных нападок. Это привело в том числе и к тому, что никто сейчас и представить не может, чтобы хоть кто-то из оппозиционного альянса согласился бы на формирование совместного правительства с ПиС. Очень интересно, как будет дальше развиваться ситуация, но в любом случае Польша доказала, что она — демократическая страна. Люди воспользовались своим избирательным правом. И теперь может произойти передача власти от бывшего правительства к бывшей оппозиции.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.