«Коррупция хуже конфликта»: замминистра рассказала про страхи польских компаний на украинском рынке
Восстановление Украины после окончания вооружённого конфликта — это вопрос, который сегодня интересует многие страны и компании, пишет Polskie Radio. «Можно ли заработать на восстановлении? Аналогичными вопросами задавались в Германии, Франции и Испании в 2004 году — можно ли заработать на расширении ЕС? Сегодня мы знаем этот ответ. Конечно можно. Мы ценим присутствие Польши на едином европейском рынке, потому что это, вне всяких сомнений, наш экономический успех, но давайте не будем забывать, что это была взаимная выгода», — сказала в беседе с Polskie Radio заместитель министра финансов и региональной политики, полномочный представитель правительства по вопросам польско-украинского сотрудничества в целях развития Ядвига Эмилевич.
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