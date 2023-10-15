«Коррупция хуже конфликта»: замминистра рассказала про страхи польских компаний на украинском рынке

Точно так же, как Европа получила выгоду от расширения ЕС в 2004 году, в том числе за счёт Польши, сейчас многие поляки задумываются, как бы подзаработать на восстановлении Украины в будущем, рассказывает замминистра финансов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич. В беседе с Polskie Radio она, однако, указывает на один момент — многие частные польские компании боятся украинского рынка именно из-за масштабов присутствующей там коррупции.

Восстановление Украины после окончания вооружённого конфликта — это вопрос, который сегодня интересует многие страны и компании, пишет Polskie Radio. «Можно ли заработать на восстановлении? Аналогичными вопросами задавались в Германии, Франции и Испании в 2004 году — можно ли заработать на расширении ЕС? Сегодня мы знаем этот ответ. Конечно можно. Мы ценим присутствие Польши на едином европейском рынке, потому что это, вне всяких сомнений, наш экономический успех, но давайте не будем забывать, что это была взаимная выгода», — сказала в беседе с Polskie Radio заместитель министра финансов и региональной политики, полномочный представитель правительства по вопросам польско-украинского сотрудничества в целях развития Ядвига Эмилевич.

Она не исключает, что похожая история может повториться с Украиной. «Точно так же, как Европа получила выгоду от расширения ЕС в 2004 году, похоже, Европа, включая Польшу, может выиграть от присоединения Украины к этому общему пространству. Дай бог, свободной страны, без тлеющих на её территории конфликтов», — объяснила замминистра.

В эфире Эмилевич отметила, что на украинском рынке уже работают 660 польских субъектов, которые осуществляют коммерческую и инвестиционную деятельность. Она отметила, что есть компании из очень интересных отраслей, а также из банковского, газового сектора и страхования. Более того, компании частного сектора, в том числе строительные, также присутствуют там.

Замминистра, однако, обратила внимание на то, что в этой сфере был замечен интерес к рынку среди двух типов польских компаний. «Во-первых, это компании, которые раньше были на российском рынке и завершили свою деятельность из-за войны, а во-вторых, это компании, которые уже экспортируют на различные рынки и сейчас задумываются о восстановлении Украины. Именно эти компании боятся коррупции намного больше, чем войны», — подытожила она.