Поляки устали от помощи Украине и произвола её беженцев, пишет CNN. Среди населения Польши всё чаще слышны негативные комментарии в адрес украинцев и призывы прекратить помощь Киеву, а на политической арене поддержку получают антиукраинские партии. Такое положение дел является «наихудшим сценарием для Киева и Запада», уверены европейские политики.

Доброжелательность Польши по отношению к Украине ослабевает: поляки с трудом терпят беженцев, а на политической арене набирают популярность антиукраинские партии, сообщает CNN.

На очередном митинге в поддержку партии «Конфедерация» собрались люди всех слоёв и возрастов, объединённые усталостью от украинского конфликта. Как передаёт американский телеканал, поляки в ярости от того, что «украинцы чувствуют себя здесь слишком по-домашнему» и «угрожают» местному населению. Митингующие отмечают, что беженцы не только «не проявляют благодарность», но и «слишком многого хотят» от принимающей их страны.

«Конфедерация» выступает против выделения Киеву дальнейшего финансирования и средств вооружения, и за последние недели её влияние значительно выросло. Опросы общественного мнения показывают, что воскресные парламентские выборы в Польше могут открыть «Конфедерации» путь к власти, если она заключит соглашение с популистской правящей партией «Право и справедливость» (ПиС). По словам CNN, такой исход станет «наихудшим сценарием для Киева и Запада».

На фоне растущего недовольства населения представители правящей партии ПиС ужесточили свою позицию в отношении Украины в ходе предвыборной кампании, выступив с яростными обвинениями в адрес Владимира Зеленского и его правительства, пишет CNN. Политики прошлись по вопросам ограничения импорта украинского зерна и поставок оружия, а также припомнили «историческую травму» — Волынскую резню, которую поляки не могут простить Украине и по сей день.

Как утверждает издание, такие политические сдвиги ясно отражают недовольство польского населения, которое в последнее время становится всё более бескомпромиссным и принимает всё более открытую форму. Подобные настроения усиливают опасения, что, если «Конфедерация» продолжит укреплять связи с правительством ПиС и сможет удержаться на политической арене, «антиукраинские настроения проникнут в процесс принятия решений в Польше ещё глубже», подчёркивает CNN.