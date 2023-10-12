Усталость от Украины увеличивается, а с ней растёт и изоляция Украины, констатирует TFI Global. Потенциал западных союзников истощён, финансы на исходе, военная помощь стремительно сокращается. Италия оказалась среди тех стран, которые столкнулись с ограниченностью собственных ресурсов. Министр обороны Гвидо Крозетто подчеркнул, что «Италия не обладает неограниченными ресурсами», и напомнил, что его страна и так сделала для украинцев всё что могла.

Усталость от Украины увеличивается, а с ней растёт и изоляция Украины, констатирует TFI Global. Потенциал западных союзников истощён, финансы на исходе, военная помощь стремительно сокращается. На этом фоне пророссийски настроенные лидеры ряда стран прекращают свою поддержку Киева. Даже США и крупнейшие европейские державы, включая Италию, сокращают объёмы помощи.

Учитывая сокращение поддержки международного сообщества, становится очевидным, что Украина вступает в новую, более сложную фазу.

Италия оказалась среди тех стран, которые столкнулись с ограниченностью собственных ресурсов и невозможностью поддерживать Киев, пишет издание. Министр обороны Гвидо Крозетто подчеркнул, что «Италия не обладает неограниченными ресурсами», и напомнил, что его страна сделала для украинцев всё что могла, а именно направила семь пакетов военной помощи.

В ответ министр обороны Украины Рестем Умеров всячески убеждал своего итальянского коллегу в необходимости предоставить Киеву ракеты большой дальности и системы радиоэлектронной борьбы. Как отмечает издание, ранее Италия выражала согласие поставить свою систему ПВО Samp-Т. Однако документ о расходах 2023—2025 ещё не опубликован, а без него выделение средств невозможно.

Гвидо Крозетто также выразил обеспокоенность по поводу того, что на Западе в целом и в Италии, в частности, чувствуется усталость от украинского конфликта и снижение общественного интереса к нему. По мнению TFI, это лишний раз сигнализирует о серьёзном сдвиге в отношении союзников к Украине и сложностей, с которыми ей в результате придётся столкнуться.

Среди американских законодателей также выросло сомнение в целесообразности помощи Украине. Стали поступать предложения перенаправить военную помощь на Тайвань. Так, республиканец Майкл Коллинз и его коллеги утверждают, что США должны продемонстрировать политическую решимость и поддержать своего стратегического союзника в Азии против возможных угроз от Китая.

Такие заявления лишний раз подчёркивают изменения в динамике внешней политики Соединённых Штатов. В то же время и некогда ярые европейские сторонники Украины один за другим сталкиваются с ограничениями своих возможностей.

По словам одного европейского чиновника, нельзя продолжать поставлять Украине все возможные вооружения, при этом не истощив собственные запасы и не поставив под удар собственную безопасность. Отсюда сокращение не только поставок оружия, но и финансовой помощи.

На этом фоне трещины в западной поддержке Киева становятся всё более очевидны. Великобритания, один из главных союзников Киева, также заявила о том, что её возможности теперь ограничены. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что Лондон исчерпал свои военные ресурсы, которые были доступны для передачи Украине.

Добавьте к этому неспособность конгресса США согласовать план помощи, избрание пророссийского Роберта Фицо в Словакии и сохраняющуюся напряжённость в польско-украинских отношениях. Со всех сторон поступают сигналы об изменении настроений. Картина выходит не слишком радужная, что вызывает опасения по поводу будущего Украины в условиях продолжающегося конфликта.