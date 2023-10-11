«Вряд ли понравится Украине» — Politico о формирующейся в Словакии правящей коалиции

В Словакии наметились очертания следующего правительства, после того как занявшая третье место на недавних выборах партия «Голос — социальная демократия» заявила о том, что отныне намерена вести переговоры только с партией Smer Роберта Фицо и со Словацкой национальной партией, пишет Politico. Как отмечает издание, этот «красно-коричневый альянс» вряд ли понравится Киеву или людям, обеспокоенным солидарностью ЕС.

После прошедших 30 сентября парламентских выборов в Словакии начинает обретать очертания следующая правящая коалиция, пишет Politico.



Петер Пеллегрини, председатель партии «Голос — социальная демократия» (Hlas), занявшей третье место на выборах с 14,7% голосов, объявил, что отныне будет вести переговоры только с партией «Курс — социальная демократия» (Smer) бывшего премьер-министра Роберта Фицо, которая победила на выборах с 23%, и с националистами из Словацкой национальной партии, которые набрали 5,6% голосов. Вместе эти три партии контролируют 79 мест в 150-местном парламенте страны.



Пеллегрини, бывший коллега Фицо по Smer, заявил, что руководство Hlas решило прекратить даже неофициальные переговоры с другими партиями, получившими места в парламенте, в том числе с либеральной «Прогрессивной Словакией», которая заняла второе место с 18% голосов.



«Мы убеждены в том, что сделали правильный выбор в этом хаосе и упадке», — добавил Пеллегрини.



Этот, как пишет Politico, «красно-коричневый альянс» вряд ли понравится Киеву или людям, обеспокоенным солидарностью ЕС. Дело в том, что ранее Фицо пообещал прекратить военную поддержку Словакией Украины и выступить против санкций в отношении России.