ABC.es Оригинал

Испанский отставной генерал о слабеющей поддержке Киева: «Боррель и фон дер Ляйен, возможно, рвут на себе волосы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По мере приближения украинского конфликта ко второй зиме в некоторых странах-донорах по обе стороны Атлантики растут признаки недовольства, и неприятие военной поддержки Киева усиливается, пишет в своей статье для газеты ABC испанский генерал-лейтенант в отставке Педро Питарч. По его словам, на фоне застопорившегося украинского контрнаступления можно сказать, что российская стратегия на Украине приносит ощутимые результаты.
Испанский отставной генерал о слабеющей поддержке Киева: «Боррель и фон дер Ляйен, возможно, рвут на себе волосы»
AP

Неприятие военной поддержки Киева растёт, пишет в своей статье для газеты ABC испанский генерал-лейтенант в отставке Педро Питарч.

«Поскольку контрнаступление застопорилось, то, несмотря на яростную бомбардировку дезинформацией, которой мы подвергаемся, можно сказать, что российская стратегия в конфликте на Украине приносит ощутимые результаты», — отмечает автор.

Причём результаты есть как с точки зрения эрозии украинских оперативных возможностей на театре военных действий, так и с точки зрения разрушения воли на международной арене.

По мере приближения украинского конфликта ко второй зиме в некоторых странах-донорах по обе стороны Атлантики растут признаки недовольства, отмечает Питарч.

В США пакеты помощи Украине сейчас пересматривают из-за сильного давления со стороны республиканцев в палате представителей.

При этом внутри ЕС усталость от украинского конфликта ещё более ощутима, особенно в странах бывшего Варшавского договора, в которых вроде как должны преобладать антироссийские настроения.

Как отмечает автор, геополитический расклад в Восточной Европе «мутирует», как в плане поставок вооружений, так и в плане важнейшего дистанцирования от Украины.

Из пяти стран, граничащих с Украиной, — без учёта России и Белоруссии — Польша, Словакия и Венгрия не спешат подпитывать украинский конфликт, помогая Киеву.

«Это не очень хорошая новость для Украины, США, НАТО и Брюсселя, — отмечает Питарч. — Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные поборники поставок всего на Украину — сейчас рвут на себе волосы».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC.es Испания Европа
теги
Венгрия Восточная Европа Европа Жозеп Боррель Запад конгресс НАТО оружие Польша Россия Словакия США Украина Урсула фон дер Ляйен финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров