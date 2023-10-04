Washington Times: усталость Запада расшатывает его решимость поддерживать Украину до конца

Украине грозит столкновение с врагом, не менее опасным, чем российская армия, — с ослаблением решимости Запада, пишет The Washington Times. В единстве США и их союзников проявляются первые признаки того, что поддержка Украины не будет длиться бесконечно. Даже западные аналитики признают, что поводов для беспокойства становится всё больше, потому что без быстрых результатов Запад быстро устаёт от войн.

Украина борется с одной из крупнейших в мире армий, но Киев может столкнуться с другим врагом, который, возможно, не менее опасен в долгосрочной перспективе: ослаблением решимости Запада, пишет The Washington Times.

В понедельник высокопоставленные российские чиновники высказали мнение, что США и НАТО находятся на ранних стадиях «усталости» от Украины. По их словам, внутренняя политика по обе стороны Атлантики может привести к медленной эрозии стабильной экономической и военной помощи, которая поддерживала Киев в конфликте. Подобные заявления со стороны Кремля вряд ли можно назвать новыми, отмечает издание. Президент России Владимир Путин строил свой украинский гамбит на предположении, что западные союзники в конце концов сломаются и бросят Украину.

Пока что этот прогноз не оправдался в ходе 19-месячного конфликта. В понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Обе стороны заявили, что антироссийский альянс не распался.

Белый дом также постарался пресечь мысли о том, что единство союзников ослабевает или что Россия может превзойти собранную против неё коалицию. «За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция, — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — И если Путин думает, что сможет продержаться дольше нас, то он ошибается. Он ошибается».

Однако в единстве США и их ведущих союзников проявляются первые признаки того, что поддержка Украины не будет длиться бесконечно, подчёркивает The Washington Times.

В США ведущие кандидаты на пост президента от Республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа, заняли скептическую позицию в отношении бессрочной американской помощи Украине. В выходные республиканцы в конгрессе исключили помощь Украине из законопроекта о расходах, который был принят в последнюю минуту и позволил избежать остановки работы правительства.

Разногласия становятся всё более очевидными и в Европе. На прошедших в выходные выборах в Словакии бывшему премьер-министру Роберту Фицо и его партии Smer удалось набрать наибольшее количество голосов. Фицо заявил, что хочет прекратить военную помощь Украине и выступает за немедленное проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. Эта позиция перекликается с позицией некоторых кандидатов в президенты от Республиканской партии, которые говорят, что Вашингтону пора использовать своё влияние для достижения мира, а не для ведения бессрочной войны, цена которой постоянно возрастает.

Некоторые аналитики предупреждают, что не стоит придавать слишком большого значения этим событиям, и прогнозируют, что поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться. Однако они признают, что поводов для беспокойства становится всё больше, особенно учитывая практически полное отсутствие у США желания ввязываться в ещё одну многолетнюю войну за тысячи километров от страны.

«Я думаю, что опасения вполне обоснованны, — считает Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам европейской политики и политики НАТО в администрации Обамы. — Будь то усталость в Афганистане, усталость в Ираке, усталость на Балканах. Усталость — это естественное состояние, возникающее при ведении любых военных действий, особенно с участием США или других демократических стран. Мы устаём очень быстро. Нам нужны быстрые результаты».

По мнению Таунсенда, первые трещины в поддержке вызваны нереалистичными ожиданиями некоторых кругов в отношении того, что широко разрекламированное контрнаступление Украины, начатое весной этого года, принесёт немедленные результаты и решительные победы над российскими войсками. В действительности же контрнаступление практически не принесло успеха, пишет американская газета.

«В такой войне, как эта, где украинцам приходится противостоять окопавшимся российским войскам, всё выглядит именно так, — сказал Таунсенд. — Все, кто ожидает от Украины большой голливудской атаки, обкурились. Они не имеют ни малейшего представления о том, как устроена война».

Несмотря на результаты выборов в Словакии, европейские официальные лица попытались в понедельник выступить единым фронтом. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам в Киеве, что блок по-прежнему твёрдо стоит на стороне Украины. «ЕС остаётся единым в своей поддержке Украины... Я не вижу, чтобы какая-либо страна — член ЕС свернула своё участие», — заявил Боррель.

С начала конфликта США выделили Украине около $44 млрд в виде прямой военной помощи, а также оказали другую экономическую и гуманитарную помощь. Администрация Байдена настаивает на увеличении этой суммы, а выделение дополнительных средств Украине было одним из центральных элементов борьбы за принятие закона о расходах, которая разделила республиканцев на Капитолийском холме.

С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь на общую сумму $88 млрд. По меньшей мере $27 млрд из этой суммы были направлены непосредственно украинским военным.

Эти деньги принесли свои плоды. Западная помощь, оборудование и военная подготовка помогли Украине отбить натиск России на Киев в первые дни войны и добиться нескольких значительных успехов в дальнейшем. Западные автомобили, артиллерия, противовоздушное оружие и другие средства сыграли важную роль в скромных успехах контрнаступления Украины.

В следующем году Россия планирует резко увеличить свой военный бюджет, а официальные лица в Москве предполагают, что боевые действия на Украине будут продолжаться как минимум до 2025 года. В 2024 году расходы на оборону России должны вырасти примерно до 30% от общих государственных расходов, заявили в воскресенье британские представители оборонного ведомства, обрисовав видение России относительно войны, которая затянется на годы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что решимость Запада начинает ослабевать. «Усталость от этого конфликта — усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима — будет нарастать в разных странах, в том числе и в США», — сказал он в понедельник.

Как отмечает издание, в Европе наблюдаются тревожные признаки даже помимо результатов выборов в Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против предоставления Украине вооружений. Только на прошлой неделе он поставил под сомнение возможность вступления Украины в ЕС.

В Польше президент Анджей Дуда вынужден был отказаться от комментариев своего премьер-министра о том, что Варшава прекращает торговлю оружием с Украиной в ответ на наплыв украинского импорта зерна, ущемляющего сельскохозяйственные интересы Польши. Польша, являясь соседней страной и ключевым каналом доставки военной помощи Украине, представляет собой важнейшее звено в единстве западного альянса.

В условиях, когда Россия готовится к многолетней войне и на протяжении всей своей истории демонстрирует готовность посылать в бой целые армии, солидарность Запада будет важна как никогда, заключает The Washington Times.