Washington Times: усталость Запада расшатывает его решимость поддерживать Украину до конца
Украина борется с одной из крупнейших в мире армий, но Киев может столкнуться с другим врагом, который, возможно, не менее опасен в долгосрочной перспективе: ослаблением решимости Запада, пишет The Washington Times.
В понедельник высокопоставленные российские чиновники высказали мнение, что США и НАТО находятся на ранних стадиях «усталости» от Украины. По их словам, внутренняя политика по обе стороны Атлантики может привести к медленной эрозии стабильной экономической и военной помощи, которая поддерживала Киев в конфликте. Подобные заявления со стороны Кремля вряд ли можно назвать новыми, отмечает издание. Президент России Владимир Путин строил свой украинский гамбит на предположении, что западные союзники в конце концов сломаются и бросят Украину.
Пока что этот прогноз не оправдался в ходе 19-месячного конфликта. В понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Обе стороны заявили, что антироссийский альянс не распался.
Белый дом также постарался пресечь мысли о том, что единство союзников ослабевает или что Россия может превзойти собранную против неё коалицию. «За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция, — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — И если Путин думает, что сможет продержаться дольше нас, то он ошибается. Он ошибается».
Однако в единстве США и их ведущих союзников проявляются первые признаки того, что поддержка Украины не будет длиться бесконечно, подчёркивает The Washington Times.
В США ведущие кандидаты на пост президента от Республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа, заняли скептическую позицию в отношении бессрочной американской помощи Украине. В выходные республиканцы в конгрессе исключили помощь Украине из законопроекта о расходах, который был принят в последнюю минуту и позволил избежать остановки работы правительства.
Разногласия становятся всё более очевидными и в Европе. На прошедших в выходные выборах в Словакии бывшему премьер-министру Роберту Фицо и его партии Smer удалось набрать наибольшее количество голосов. Фицо заявил, что хочет прекратить военную помощь Украине и выступает за немедленное проведение мирных переговоров между Киевом и Москвой. Эта позиция перекликается с позицией некоторых кандидатов в президенты от Республиканской партии, которые говорят, что Вашингтону пора использовать своё влияние для достижения мира, а не для ведения бессрочной войны, цена которой постоянно возрастает.
Некоторые аналитики предупреждают, что не стоит придавать слишком большого значения этим событиям, и прогнозируют, что поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться. Однако они признают, что поводов для беспокойства становится всё больше, особенно учитывая практически полное отсутствие у США желания ввязываться в ещё одну многолетнюю войну за тысячи километров от страны.
«Я думаю, что опасения вполне обоснованны, — считает Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам европейской политики и политики НАТО в администрации Обамы. — Будь то усталость в Афганистане, усталость в Ираке, усталость на Балканах. Усталость — это естественное состояние, возникающее при ведении любых военных действий, особенно с участием США или других демократических стран. Мы устаём очень быстро. Нам нужны быстрые результаты».
По мнению Таунсенда, первые трещины в поддержке вызваны нереалистичными ожиданиями некоторых кругов в отношении того, что широко разрекламированное контрнаступление Украины, начатое весной этого года, принесёт немедленные результаты и решительные победы над российскими войсками. В действительности же контрнаступление практически не принесло успеха, пишет американская газета.
«В такой войне, как эта, где украинцам приходится противостоять окопавшимся российским войскам, всё выглядит именно так, — сказал Таунсенд. — Все, кто ожидает от Украины большой голливудской атаки, обкурились. Они не имеют ни малейшего представления о том, как устроена война».
Несмотря на результаты выборов в Словакии, европейские официальные лица попытались в понедельник выступить единым фронтом. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам в Киеве, что блок по-прежнему твёрдо стоит на стороне Украины. «ЕС остаётся единым в своей поддержке Украины... Я не вижу, чтобы какая-либо страна — член ЕС свернула своё участие», — заявил Боррель.
С начала конфликта США выделили Украине около $44 млрд в виде прямой военной помощи, а также оказали другую экономическую и гуманитарную помощь. Администрация Байдена настаивает на увеличении этой суммы, а выделение дополнительных средств Украине было одним из центральных элементов борьбы за принятие закона о расходах, которая разделила республиканцев на Капитолийском холме.
С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь на общую сумму $88 млрд. По меньшей мере $27 млрд из этой суммы были направлены непосредственно украинским военным.
Эти деньги принесли свои плоды. Западная помощь, оборудование и военная подготовка помогли Украине отбить натиск России на Киев в первые дни войны и добиться нескольких значительных успехов в дальнейшем. Западные автомобили, артиллерия, противовоздушное оружие и другие средства сыграли важную роль в скромных успехах контрнаступления Украины.
В следующем году Россия планирует резко увеличить свой военный бюджет, а официальные лица в Москве предполагают, что боевые действия на Украине будут продолжаться как минимум до 2025 года. В 2024 году расходы на оборону России должны вырасти примерно до 30% от общих государственных расходов, заявили в воскресенье британские представители оборонного ведомства, обрисовав видение России относительно войны, которая затянется на годы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что решимость Запада начинает ослабевать. «Усталость от этого конфликта — усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима — будет нарастать в разных странах, в том числе и в США», — сказал он в понедельник.
Как отмечает издание, в Европе наблюдаются тревожные признаки даже помимо результатов выборов в Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против предоставления Украине вооружений. Только на прошлой неделе он поставил под сомнение возможность вступления Украины в ЕС.
В Польше президент Анджей Дуда вынужден был отказаться от комментариев своего премьер-министра о том, что Варшава прекращает торговлю оружием с Украиной в ответ на наплыв украинского импорта зерна, ущемляющего сельскохозяйственные интересы Польши. Польша, являясь соседней страной и ключевым каналом доставки военной помощи Украине, представляет собой важнейшее звено в единстве западного альянса.
В условиях, когда Россия готовится к многолетней войне и на протяжении всей своей истории демонстрирует готовность посылать в бой целые армии, солидарность Запада будет важна как никогда, заключает The Washington Times.