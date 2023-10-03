Das Ertse: встреча в Киеве показала «трещины в солидарности» с Украиной
Встреча глав МИД ЕС в Киеве должна была показать, что союз по-прежнему солидарен с Украиной, но продемонстрировала вместо этого «утомление», считает телеканал Das Erste. В ЕС появляются страны, которые «стремятся разобраться с собственными проблемами» вместо поддержки Украины, и к «множащимся предупреждениям» о снижении солидарности необходимо относиться серьёзно.
ЕС, который пока что продолжает утверждать, что поддержка Украины объединяет союз, пытается противостоять набирающему силу скепсису символической политикой. Например, впервые в истории провести встречу министров иностранных дел ЕС за пределами самого ЕС, но даже тут обсуждают вопрос: «не рушится ли помощь для Украины?».
Немецкий телеканал констатирует, что «большинство светофоров показывают красный» Украине на пути в ЕС и для европейцев, которые в том числе поддерживают членство Киева в союзе, было бы лучше признать «наличие трещин в солидарности» по этому вопросу и вместо этого сосредоточиться прежде всего «на осуществимых сценариях краткосрочной поддержки». Например, помочь Украине пережить зиму с помощью «зимнего защитного щита».
* Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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