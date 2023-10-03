Das Ertse: встреча в Киеве показала «трещины в солидарности» с Украиной

Первая встреча глав европейской дипломатии вне ЕС должна была стать символом нерушимой солидарности с Украиной, но продемонстрировала скорее обратное: то, что многие страны утомлены поддержкой Киева и стремятся заняться собственными проблемами. Комментатор телеканала Das Erste рекомендует в связи с этим перейти от политики больших символов к реальным, краткосрочным и выполнимым действиям, например, не говорить о скором вступлении Украины в ЕС, а помочь ей пережить зиму.

Встреча глав МИД ЕС в Киеве должна была показать, что союз по-прежнему солидарен с Украиной, но продемонстрировала вместо этого «утомление», считает телеканал Das Erste. В ЕС появляются страны, которые «стремятся разобраться с собственными проблемами» вместо поддержки Украины, и к «множащимся предупреждениям» о снижении солидарности необходимо относиться серьёзно.

ЕС, который пока что продолжает утверждать, что поддержка Украины объединяет союз, пытается противостоять набирающему силу скепсису символической политикой. Например, впервые в истории провести встречу министров иностранных дел ЕС за пределами самого ЕС, но даже тут обсуждают вопрос: «не рушится ли помощь для Украины?».

Показательно и то, что 27 членов союза были представлены всего 25 министрами. Польша и Венгрия прислали вместо них представителей. «Польша – до этого одна из самых больших сторонниц поддержки, как в военном, так и в моральном отношении — явно занимается собой, предстоящими выборами и потребностями своего народа, особенно фермеров», — отмечает Das Erste.

Причём свои фермеры оказались для Варшавы настолько важными, что она «спор вокруг столь важного для Украины экспорта пшеницы продемонстрировала во Всемирной торговой организации и на сцене ООН», на что «остальная часть ЕС могла только беспомощно наблюдать, смотреть со стыдом».

Венгрия же «никогда не отказывалась от пропутинского курса» и послала «представителя представителя» в Киев. Это никого уже не должно удивлять, сообщает телеканал, но, «однако, тревожит то, что Словакия, ранее являвшаяся важным сторонником Украины, теперь, очевидно, следует этому примеру». Das Erste указывает, что Роберт Фицо выиграл выборы с «пророссийской повесткой дня» и теперь создаёт угрозу важным логистическим и ремонтным центрам и угрожает «не поставлять больше ни одного патрона» Украине.

На этом фоне, конечно, выделяются слова главы немецкого дипведомства Германии Бербок о «содружестве свободы, которое скоро протянется от Лиссабона до Луганска». Однако и это будет вызовом для ЕС, потому что Луганск* сейчас контролируется Россией, а «рекомендация Еврокомиссии относительно того, следует ли начинать переговоры о вступлении с Украиной, в настоящее время, похоже, задерживается».

Немецкий телеканал констатирует, что «большинство светофоров показывают красный» Украине на пути в ЕС и для европейцев, которые в том числе поддерживают членство Киева в союзе, было бы лучше признать «наличие трещин в солидарности» по этому вопросу и вместо этого сосредоточиться прежде всего «на осуществимых сценариях краткосрочной поддержки». Например, помочь Украине пережить зиму с помощью «зимнего защитного щита».



* Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).