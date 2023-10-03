South China Morning Post: поддержка Украины вызывает всё больше вопросов в США

Несмотря на попытки президента Джо Байдена заверить Киев в том, что он получит всё необходимое для борьбы с Россией, будущее американской помощи Украине висит на волоске после заключения последней сделки, позволившей избежать остановки работы правительства, пишет The South China Morning Post. Борьба Украины за выживание превратилась в «политический футбол» всего за год до президентских выборов в США, и всё больше вопросов возникает по поводу одобренной конгрессом помощи, общая сумма которой на сегодняшний день составляет $100 млрд.

«Это манна небесная для китайцев... [для которых] лучшим исходом будет, если война продолжится, и Россия не проиграет, а американцы останутся глубоко приверженными и разочарованными в Европе, чтобы они не могли сосредоточиться на Китае», — заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью My Take, 10 июля 2023 года.

Хотя в политике нет постоянных друзей и врагов, смертельные враги Владимир Зеленский и Владимир Путин стали лучшими друзьями Китая, и чем дольше затягивается война на Украине, тем больше они становятся таковыми, утверждает The South China Morning Post. Точно так же и американский военно-промышленный комплекс, по крайней мере, на данный момент — из старой доброй капиталистической жадности.

Война всегда движет самыми низменными инстинктами, а те, кто извлекает из неё наибольшую выгоду, превозносят благородные цели. Вместо того чтобы накладывать санкции на крупнейших американских производителей оружия, может быть, Пекину стоит воздать им государственные почести?

Я начал думать об этом, читая в выходные приветственную речь Зеленского, принимавшего в Киеве единственную в своём роде международную конференцию по оборонной промышленности, пишет корреспондент The South China Morning Post. Эти торговцы смертью не стыдятся, они чувствуют себя на высоте, руководствуясь моралью добра и зла.

Зеленский сам сказал об этом: «В этом зале царит уверенность. Уверенность свободного мира... Потому что мы будем создавать необходимый арсенал. И я рад приветствовать всех вас на форуме».

Будущее американской помощи Украине висит на волоске после заключения последней сделки, позволившей избежать остановки работы правительства, несмотря на попытки президента Джо Байдена заверить Киев в том, что он получит всё необходимое для борьбы с Россией.

Не прошло и недели после того, как Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с просьбой о выделении дополнительных средств, как в результате компромисса, достигнутого в конгрессе США, новое финансирование Украины было прекращено на фоне противодействия со стороны республиканцев, придерживающихся жёсткой линии.

Байден и его Демократическая партия считают, что Америка обязана помочь Украине противостоять «жестокому вторжению» российского президента Владимира Путина, предупреждая, что неспособность сделать это может дать фору другим автократам в будущем.

Однако этот вопрос стал настолько политизированным в Вашингтоне, что судьба жизненно важной военной помощи теперь находится под угрозой, в то время как Киев пытается добиться прогресса в своём вялотекущем контрнаступлении до наступления зимы.

В воскресенье Байден призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти «прекратить игры» и заявил, что «полностью ожидает», что он добьётся принятия отдельного законопроекта о финансировании Украины в ближайшее время.

«Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдём», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Украина преуменьшила удар, заявив в воскресенье, что она «активно работает со своими американскими партнёрами» над обеспечением новой военной помощи.

Зеленский, выступая с записанным обращением по случаю праздника Дня защитника отечества, не стал напрямую затрагивать вопрос о голосовании в конгрессе, но подтвердил свою решимость бороться до победы.

Никто не сможет «отключить» стабильность, выносливость, силу и мужество Украины, сказал он, повторяя украинский посыл, часто используемый для обозначения отключения электроэнергии в результате российских атак.

Он добавил, что Украина прекратит сопротивление и борьбу только в день победы. «С каждым днём мы приближаемся к этому дню и говорим: «Мы будем бороться столько, сколько потребуется».

Жозеп Боррель, главный дипломат Европейского союза — основного партнёра США по оказанию помощи Украине — заявил, что блок «удивлён» сделкой, заключённой в последнюю минуту, и «глубоко и основательно сожалеет (о решении США)». «Я надеюсь, что это решение не будет окончательным и Украина продолжит пользоваться поддержкой США», — сказал он.

По мнению аналитика Бретта Брюена, более широкий сигнал миру — о том, что не только республиканцы, но и некоторые демократы готовы пожертвовать Украиной ради политики, — наносит ущерб.

«Это должно беспокоить лидеров в Киеве, и я думаю, что в Москве радуются признакам того, что наша поддержка может ослабнуть», — сказал Брюен, президент консалтинговой компании Global Situation Room и бывший американский дипломат.

Украина уже нервно следит за возможностью возвращения в Белый дом бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который ранее хвалил Путина.

В субботу ведущие демократы палаты представителей заявили, что они ожидают, что Маккарти вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи Украине на следующей неделе, хотя было неясно, будет ли это $24 млрд США, о которых первоначально просил Байден.

Но это может быть легче сказать, чем сделать, отмечает издание. Борьба Украины за выживание превратилась в «политический футбол» всего за год до президентских выборов в США, и всё больше вопросов возникает по поводу одобренной конгрессом помощи, общая сумма которой на сегодняшний день составляет $100 млрд, включая $43 млрд на вооружение.

Во-первых, на следующей неделе Маккарти попытается сместить республиканец Мэтт Гетц, один из ядра ультраправых членов партии, категорически выступающих против предоставления Украине какой-либо дополнительной помощи.

«Я собираюсь убедиться в том, что оружие Украине будет предоставлено, но они не получат какого-то большого пакета, если граница не будет защищена», — заявил Маккарти в воскресенье в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS.

Даже если Маккарти согласится на помощь Украине, возможно, в рамках сделки с демократами, которая позволит ему остаться на посту спикера, существует более широкая проблема — усталость от войны, пишет The South China Morning Post.

Скептицизм распространяется от жёстко настроенных республиканцев к более умеренным законодателям, которые говорят, что не будут выписывать Украине «чистый чек».

Более тревожным для Байдена и Киева является то, что американские избиратели, страдающие от инфляции, похоже, испытывают аналогичные опасения по поводу Украины.

Опрос ABC и Washington Post, опубликованный 24 сентября, показал, что 41% респондентов считает, что США дают слишком много для поддержки Украины, по сравнению с 33% в феврале и всего 14% в апреле 2022 года.

Ещё больше осложняет ситуацию то, что республиканцы собираются объявить Байдену импичмент в связи с деловыми сделками его сына Хантера на Украине. Ответ администрации Байдена прост: если не остановить Россию на Украине, под угрозой может оказаться весь остальной мир.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал конгресс «выполнить обязательства Америки по оказанию крайне необходимой помощи народу Украины в его борьбе за защиту собственной страны от сил тирании».

Аналитик Брюен добавил, что даже временная отсрочка в финансировании Украины — это «большое подспорье для недоброжелателей». «Я думаю, что в долгосрочной перспективе это окажется более проблематичным», — добавил он, цитирует The South China Morning Post.