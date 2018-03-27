Asia Times: при Трампе США разрушают «либеральный мировой порядок» Ввиду отказа США при Дональде Трампе играть роль «главного архитектора и защитника либерального мирового порядка» во всём мире наблюдается ослабление демократии и рост популизма, пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. Итогом этого процесса станет то, что мир будет менее свободным, менее процветающим, менее мирным, считает автор. 27 марта 2018 Asia Times

Global Times: переизбрание Путина гарантирует укрепление российско-китайских отношений В новый президентский срок Владимира Путина не стоит ждать изменения внешнеполитического курса Москвы. Она и дальше будет придерживаться жёсткой позиции по отношению к Западу и продолжать «разворот на восток», пишет политолог Дин Сяосин в Global Times. И хотя приоритетом для Кремля станет решение социально-экономических проблем страны, укрепление взаимодействия с Китаем может в этом помочь. 27 марта 2018 Global Times

Xuehua Xinwen: туристы из Китая едут в Россию покататься на танке и пройти полосу препятствий В России создают новые направления в туристической отрасли c упором на улучшение базовой туристической инфраструктуры, чтобы привлечь больше иностранных туристов. И это способствует притоку путешественников из Китая, которых интересуют не только красоты российской природы, но также «спортивный, военный и промышленный» туризм, сообщает Xuehua Xinwen. 23 марта 2018 Xuehua Xinwen

Beijing Time: российская экономика растёт не без помощи Китая В последние годы экономика России начала восстанавливаться и продемонстрировала стабильный рост. Как пишет Beijing Time, в этом процессе нельзя игнорировать и помощь Китая, который начал инвестировать большие суммы в российскую экономику. 6 марта 2018 Beijing Time

Global Times: сближение с Россией китайцы скрепляют брачными узами На фоне «неправительственного сближения» России и Китая брачные агентства Поднебесной организуют для состоятельных китайцев целые туры по поиску русских невест, сообщает Global Times. Те, кто работает в этом бизнесе, уверены, что их проекты соответствуют национальным интересам и должны поддерживаться на государственном уровне, ведь самая эффективная форма культурного обмена — это межнациональный брак. 27 февраля 2018 Global Times

GT: высокомерие по отношению к России играет с Вашингтоном злую шутку США теряют симпатии в мире, как считается, из-за Дональда Трампа. Но на самом деле это происходит уже давно. После окончания холодной войны Вашингтон решил, что развал СССР — его заслуга, а не следствие внутренних проблем страны. Поэтому Америка «возгордилась» и в своём высокомерии совершила целую череду ошибок, из-за которых теперь теряет влияние, утверждает эксперт Global Times Цзинь Цаньжун. 27 февраля 2018 Global Times

SCMP: пресытившись Парижем и Миланом, состоятельные китайские туристы осваивают Россию Москва и Санкт-Петербург в последние годы привлекают всё больше богатых туристов из Китая, которым начинают надоедать главные направления Западной Европы, сообщает South China Morning Post. Как отмечается в материале издания, притоку китайцев способствует грамотная политика со стороны российских властей и предпринимателей, а также экономическая обстановка. 27 февраля 2018 South China Morning Post

CGTN: чтобы выжить, России не хватает детей и мигрантов В России зафиксировано резкое снижение рождаемости, что вызвано, в первую очередь, низким уровнем рождаемости во время Второй мировой войны, передаёт CGTN. Нынешний спад, по мнению экспертов, может продлиться около 10 лет. 26 февраля 2018 CGTN

Asia Times: Путин едет на Дальний Восток и, может, заглянет на Курилы Во время предстоящего визита на Дальний Восток президент России Владимир Путин может посетить Курильские острова, принадлежность которых в настоящий момент оспаривает Япония, передаёт Asia Times. Издание предполагает, что в рамках поездки будет затронут вопрос о размещении на островах новой военно-морской базы страны. 21 февраля 2018 Asia Times

SCMP: Гонконг и Москва совместно подготовят бизнес-элиту Евразии Пекин проводит беспрецедентную стратегию, направленную на экономическую интеграцию Европы и Азии, в результате чего растёт спрос на подготовленных управленцев, пишет South China Morning Post. Как сообщает издание, обеспечить регион менеджерами взялись Московская школа управления «Сколково» и Гонконгский университет науки и технологии. 20 февраля 2018 South China Morning Post