Европа стоит на пороге крупномасштабной войны, которую пытаются развязать США и НАТО, констатирует Asia Times. Создаётся впечатление, что цель Североатлантического союза состоит в том, чтобы наказать Россию за проигрыш Киева. Однако западные стратеги ошибаются, когда думают, что Россия пойдёт на их ультиматумы.

Риск того, что война из Украины перекинется на Европу ещё никогда не был таким высоким, констатирует Asia Times. Военные эксперты едины во мнении, что Украина медленно, но верно проигрывает России.

Число потерь с украинской стороны исчисляется сотнями в день, а сражения уже привычно называют мясорубками из-за огромного числа жертв. На этом фоне неудивительно, что Киеву не хватает солдат.

У Украины почти не осталось резервистов, которые ещё не были задействованы. В то же время российский резерв подготовленных бойцов насчитывает примерно полмиллиона человек.

Однако конечная цель Москвы, как и стратегия для её достижения остаётся не совсем ясной. Например, иногда всплывала информация, что русские хотят создать некую «буферную зону», чтобы защищать территорию своей страны от ударов.

Однако понятие такой зоны также достаточно размыто, поскольку применение баллистических и крылатых ракет большой дальности противоречит ему. И даже если такая зона будет простираться до Днепра, она не гарантирует защиты Крыма*.

НАТО планирует поставить Киеву истребители F-16, которые, по данным АТ, будут базироваться в Румынии. Эти боевые самолёты будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 и крылатыми ракетами большой дальности JASSM.

Учитывая расположение этих аэродромов, есть предположение, что истребителей будут наносить удары по Крыму*. В связи с этим возникает вопрос, придётся ли России уничтожать румынские авиабазы или НАТО всё же пойдёт на попятную и откажется от идеи их использования?

Не секрет, что Крым* является очень чувствительной темой для России, признаёт издание. Недавно Украина нанесла массированные удары по полуострову с помощью ракет большой дальности. Пострадали различные объекты, включая аэродромы и гавани. По некоторым данным, Киев планирует вскоре предпринять очередную попытку разрушить Крымский мост.

Причём большинство из использованных ракет относятся к поставкам НАТО. В основном это орудия американского производства, и наведение на цели осуществлялось с помощью данных, предоставленным североатлантическим альянсом. НАТО плотно сотрудничает с Украиной. В ход идут самолёты-разведчики, радары дальнего действия и данные со спутников.

АТ подчёркивает, что удары по Крыму* не имеют никакой реальной военной цели, поскольку там не ведётся боевых действий. Киев просто пытается унизить русских, но не понимает, что ответ может быть сильнее ожидаемого.

Не исключено, что Россия перестанет терпеть и просто ответит грубой силой, атаковав один или несколько крупных городов, вроде Харькова, Одессы или даже Киева. Западный запас оружия для нужд Украины ограничен, у России значительно больше ракет дальнего радиуса действия. Кроме того, у Киева нет достаточно средств ПВО для защиты своих городов.

В таком случае напрашивается вывод, что в настоящий момент стратегия НАТО на Украине заключается в том, чтобы сделать России больно за то, что Киев проигрывает войну. Более того, создаётся впечатление, что альянс даже пытается запугать русских, что в случае победы они заплатят высокую цену.

Возможно, западные военачальники полагают, что таким образом они усилят давление внутри России, и это заставит её отступить? Вот только Москву нельзя таким образом убедить прекратить свои операции или рассмотреть возможность прекращения огня, ведь это сыграло бы на руку Украине, но не России.

Ответ русских не заставил себя долго ждать. Они направили послание Вашингтону в виде российских военных кораблей и атомных подводных лодок на Кубе. Правда, неизвестно, дойдёт ли смысл этого послания до американской элиты. Ведь всё указывает на то, что из-за ударов по Крыму* терпение России может скоро лопнуть, уверено издание.

А давление внутри России заключается лишь в том, чтобы увеличить количество ответных атак по украинским объектам. Подобные заявления обсуждались на частных встречах во время недавнего экономического форума в Санкт-Петербурге.

И хотя сам Путин вслух не озвучивал ничего подобного, тем не менее, по данным АТ, следующий уровень российской власти не скрывает своего возмущения и желания ответить как Украине, так и НАТО.

На данном этапе есть ещё одна опасность. Многие европейские лидеры, как например французский президент Макрон, теряют политическую поддержку у себя дома. На этом фоне они могут рискнуть масштабной войной, чтобы таким образом повлиять на общественное мнение.

Отправка истребителей и оружия на Украину можно растолковать как намеренное разжигание войны в Европе. А тот факт, что за использованием румынских военных аэродромов, скорее всего, стоит США, вполне доказывает, что Байден пытается спасти своё крайне слабое политическое положение путём развязывания европейской войны. Хотя с другой стороны, никто не удивится, если Байден вообще ничего не знает, а «новую стратегию» за него разработали его смотрители, чтобы хоть как-то спасти его горящую пятую точку.

Однако лидеры НАТО сильно рискуют, уверено издание. Обороноспособность альянса сегодня крайне слаба. По сути, они ставят на кон всё будущее Европы, да и Североатлантического союза, с одной лишь целью — остаться у власти.

При этом нет никаких доказательств, что народ поддержит масштабную войну. Скорее наоборот, это даст выход традиционным антивоенным настроениям. Происходящее опасно приближает НАТО к тому, что альянс превратится в агрессора, а за этим последует неизбежный распад.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ)