Лжём России с 90-х и игнорируем её требования — сенатор США о причинах конфликта на Украине
Сенатор, конгресс объявил войну России? Потому что именно такое впечатление складывается, если послушать Джейка Салливана, Тони Блинкена и Джо Байдена…
ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ, сенатор США: А, Блинкен и Салливан… Эти Траляля и Труляля, как я их называю… Это ведь они на самом деле негласно командуют парадом. Президент Байден, я полагаю, просто со всем соглашается.
Знаете, я ездил к Зеленскому примерно за три или четыре месяца до начала войны. И ездил я, кстати, с моим старым приятелем Линдси Грэмом, которому не нравятся некоторые моменты, за или против которых я выступаю последние пару лет в вопросе Украины… Как бы то ни было, в то время у них были проблемы, они вели бои на своей стороне. А Россия тем временем наращивала свои силы на границе, и Зеленский со своими генералами, которые были на совещании, сказали: «Они идут. Не могли бы вы нам немного помочь?» Разумеется, мы вернулись домой, и администрация Байдена тогда уже всё знала, но они не хотели ничего делать, чтобы остановить Путина от пересечения границы и попыток захватить больше территорий.
Это ведь задумывалось, если вы помните, как небольшое вмешательство — и так оно и было. Русские вторглись не для того, чтобы захватить множество земель. Они пришли просто для того, чтобы попытаться заявить: «Послушайте, не принимайте этих ребят в НАТО — мы не хотим военных баз США на Украине».
Потому что Джордж Буш — старший, Джеймс Бейкер и Билл Клинтон дружно пообещали: «Этого не будет!»
ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ: Именно так. Мы лжём России с 1991 года и с Будапештского меморандума. Многие люди мне говорят: «Вы поддерживаете Путина!». Послушайте, я не поддерживаю Путина. Мы прекрасно знаем, кто он такой. Он бывший сотрудник КГБ, и он делает много вещей, которые мы в этой стране делать бы не стали.
Но мы должны понимать — и вы, вероятно, со мной согласитесь… Я много читал об этом за последние три с половиной года: мы, США, пытались свергнуть 60 различных правительств. И у нас получилось, как вы прекрасно знаете, сделать это с Украиной несколько лет назад: пришло ЦРУ, поставило Зеленского и убрало старого президента. А вот в отношении Путина всё пошло кувырком…
Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.
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