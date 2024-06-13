Россия ясно и неоднократно давала понять, что не потерпит присутствия военных баз НАТО на территории Украины и при необходимости будет защищать свою безопасность. Однако, как в интервью Judging Freedom отмечает сенатор США Томми Тубервиль, Запад проигнорировал позицию Москвы, чем спровоцировал начало украинского конфликта, — и продолжает делать это до сих пор.

Сенатор, конгресс объявил войну России? Потому что именно такое впечатление складывается, если послушать Джейка Салливана, Тони Блинкена и Джо Байдена…

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ, сенатор США: А, Блинкен и Салливан… Эти Траляля и Труляля, как я их называю… Это ведь они на самом деле негласно командуют парадом. Президент Байден, я полагаю, просто со всем соглашается.

Знаете, я ездил к Зеленскому примерно за три или четыре месяца до начала войны. И ездил я, кстати, с моим старым приятелем Линдси Грэмом, которому не нравятся некоторые моменты, за или против которых я выступаю последние пару лет в вопросе Украины… Как бы то ни было, в то время у них были проблемы, они вели бои на своей стороне. А Россия тем временем наращивала свои силы на границе, и Зеленский со своими генералами, которые были на совещании, сказали: «Они идут. Не могли бы вы нам немного помочь?» Разумеется, мы вернулись домой, и администрация Байдена тогда уже всё знала, но они не хотели ничего делать, чтобы остановить Путина от пересечения границы и попыток захватить больше территорий.

Это ведь задумывалось, если вы помните, как небольшое вмешательство — и так оно и было. Русские вторглись не для того, чтобы захватить множество земель. Они пришли просто для того, чтобы попытаться заявить: «Послушайте, не принимайте этих ребят в НАТО — мы не хотим военных баз США на Украине».

Потому что Джордж Буш — старший, Джеймс Бейкер и Билл Клинтон дружно пообещали: «Этого не будет!»

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ: Именно так. Мы лжём России с 1991 года и с Будапештского меморандума. Многие люди мне говорят: «Вы поддерживаете Путина!». Послушайте, я не поддерживаю Путина. Мы прекрасно знаем, кто он такой. Он бывший сотрудник КГБ, и он делает много вещей, которые мы в этой стране делать бы не стали.

Но мы должны понимать — и вы, вероятно, со мной согласитесь… Я много читал об этом за последние три с половиной года: мы, США, пытались свергнуть 60 различных правительств. И у нас получилось, как вы прекрасно знаете, сделать это с Украиной несколько лет назад: пришло ЦРУ, поставило Зеленского и убрало старого президента. А вот в отношении Путина всё пошло кувырком…

Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.