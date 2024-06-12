Макгрегор: Вашингтон достаточно напуган, чтобы отказаться от прямой конфронтации с Россией

Америка слишком переусердствовала, и теперь она стала лишь тенью той силы, которой обладала 30 лет назад. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала. Он считает, что сейчас США боятся прямой конфронтации с Россией и за кулисами пытаются затормозить Францию и Британию. Однако те слишком гордые, чтобы признавать свои глупости и ошибки.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Прямо сейчас у нас есть хорошие новости об Украине. Когда я говорю «хорошие новости», это, скорее всего, преувеличение. Но я думаю, что люди в Вашингтоне достаточно напуганы, чтобы отказаться от любой прямой конфронтации с русскими на Украине.

Вашингтон сказал Макрону в Париже: «Забудь! Не отправляй никакие войска!» Думаю, что за кулисами мы то же самое сказали британцам, но те слишком гордые, чтобы признать: «Мы были глупы. Мы допустили ошибку».

Никто не хочет отступать от возмутительных заявлений прошлого и глупой политики…

ВЕДУЩАЯ: Мы побеждаем…

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: …которую они приняли. «Да, мы побеждаем, а Путин проигрывает…» Ну это же безумие!

ВЕДУЩАЯ: И вы говорили об этом с первого дня.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно. Но знаете, со стратегической точки зрения это очень легко понять. Меня кто-то спросил: «А где бы вы остановили китайцев, раз вы не хотите сражаться с ними в юго-восточной Азии?» На что я ответил: «Я думаю, что идеальным местом для нас, чтобы остановить китайцев, был бы центр Тихого океана».

А он говорит: «Что вы имеете в виду?» А я говорю: «Именно там все преимущества ВМФ США. Именно там мы легко можем доминировать из космоса, с земли и с моря» И если кто-то решит пересечь Атлантику, чтобы выступить против нас, или пересечь Тихий океан, то всё, у них ничего не получится.

И нет смысла позволять своему бывшему оппоненту или конкуренту переусердствовать. Видите ли, именно этого мы и не понимаем. А русские и китайцы, и иранцы позволили делать нам. Мы слишком переусердствовали. А теперь мы стали всего лишь тенью нашей силы, которой мы были в 1991 году.

30 лет назад можно было делать заявления, которые Байден и его друзья делают сейчас. Это было бы неосторожно и опрометчиво, но это можно было сделать, потому что за вами стояла настоящая сила.



Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.