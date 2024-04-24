США выставили себя дураками и уничтожили Украину — Макгрегор об итогах украинского конфликта

Одобрив очередной пакет помощи Украине, Вашингтон ясно дал понять, что диалог с Москвой «умер» и ни о каких переговорах не может идти и речи, если они не отвечают условиям Запада и Киева. Как заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom, такими действиями Запад сам роет себе могилу: до сих пор результатом его упорной борьбы стало лишь унижение США и НАТО, а также разрушение Украины как государства.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке: Я осознаю, что правительство в Вашингтоне, выступая от имени американского народа, фактически заявило, что оно отвергает любые отношения с Москвой на основе условий, которые будем диктовать не мы. Другими словами, если русские не согласятся принять всё, что мы им прикажем, как подходящее для их общества и их правительства, если они не уберут людей, которые сейчас стоят у власти, если они не сложат оружие, не возьмутся за руки и не споют с нами «Кумбайю» — мы не сможем с ними поладить.

Отправка таких денег на Украину на данном этапе сигнализирует россиянам, что любая надежда на отношения с Вашингтоном умерла. И именно поэтому министр иностранных дел Лавров за последние двое суток дал интервью, где его спросили, что произойдёт, если начнутся переговоры, и готова ли Москва к ним. И он ответил: «Да, мы готовы к переговорам. Но имейте в виду две вещи: во-первых, только потому, что мы будем вести переговоры, мы не прекратим воевать. Мы будем продолжать, пока не достигнем всех наших целей в военном отношении. А во-вторых, что очень важно, мы не собираемся прекращать боевые действия даже на короткий срок, потому что знаем, что удержим завоёванное. Фактически положение дел изменилось, и мы больше не хотим говорить о мирных сделках, которые подразумевают, что мы должны вернуть вам какую-то территорию, чтобы добиться мира».

Всё кончено. Мы выставили себя дураками, и, что хуже всего, мы выставили дураками НАТО. НАТО выглядит слабым и глупым, украинское государство разрушено. Что бы ни осталось от него в конце, это будет страна-обрубок, и этот обрубок будет фактически демилитаризованной зоной. Там будут жить украинцы, которые смогут и дальше ухаживать за своими полями и заниматься своими делами, но там не будет военной силы, которая представляла бы угрозу России.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.