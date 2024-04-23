Такер Карлсон: США — страна-банкрот, которая сорит миллиардами

Несмотря на экономический кризис, конгресс США решил отправить ещё 61 миллиард долларов на Украину, где их разворуют, возмущается Такер Карлсон. По его словам, американские законодатели чётко обозначили свои приоритеты, размахивая в конгрессе сине-жёлтыми флагами, при этом им нет дела до простых украинцев, которые гибнут на фронте или подвергаются преследованиям со стороны режима Зеленского.

В субботу палата представителей — законодательный орган, который пишет законы для страны-банкрота, — одобрила помощь зарубежным странам: Израилю, Украине и Тайваню — в размере 95 миллиардов долларов из кармана американских налогоплательщиков. Тайвань, кстати, одна из богатейших стран мира. И этот пакет расходов был принят подавляющим большинством голосов: 316 против 94.



Рассмотрим подробнее одну из частей — 61 миллиард долларов для Украины. На данный момент конгресс передал украинскому правительству почти 174 миллиарда долларов в виде боеприпасов и так называемой помощи. Добавьте ещё 60 миллиардов долларов, которые Джо Байден дал Зеленскому, и сумма превысит 230 миллиардов. И это лишь те деньги, которые были выделены официально и которые мы можем учесть. На самом деле, их было гораздо больше.



Посмотрим, что же включено в пакет, принятый в эту субботу. Пакет, который страна-банкрот посылает на другой конец земли — украинскому правительству. 14 миллиардов на покупку оружия. 15 миллиардов на подготовку военных и обмен разведданными. Ведь разведслужбы США управляют украинскими разведслужбами, притом что они организуют убийства.



Есть ещё 8 миллиардов долларов для украинского правительства — пенсии для их бюрократов, 8 миллиардов на их пенсии. И 300 миллионов долларов на помощь по защите украинской границы. Ноль на защиту нашей границы, 300 миллионов — на то, чтобы помочь Украине охранять свою границу. Пусть все видят, каковы приоритеты.



Всё это правда. Перед голосованием Нэнси Пелоси вышла на трибуну в палате представителей и потребовала от своих коллег не перекрывать денежный поток к Зеленскому. Если вы проголосуете иначе, это почему-то значит, что вы за изнасилования. Взгляните.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, конгрессмен США, бывший спикер палаты представителей: Я надеюсь, что наши коллеги выберут демократию и благопристойность, а не автократию и зло. Потому что я боюсь, что, если вы выберете путинский путь, ваши руки будут в крови. В крови детей, в крови их матерей. Изнасилованных перед своими родителями, изнасилованных перед своими детьми.



Ага. Проголосуйте за это, или ваши руки будут в крови. Кстати, за время своей службы в конгрессе США она умопомрачительно разбогатела — интересно, каким образом? Но она не посылает на Украину свои деньги — она посылает ваши.



Наряду с этим палата представителей одобрила законопроект, разрешающий Байдену переводить замороженные российские активы в специальный резервный фонд для Украины. Это имущество на 8 миллиардов долларов, просто украденное американскими властями у российских граждан без суда. «Вы нам не нравитесь, мы это забираем!» В настоящий момент эти деньги находятся на банковских счетах в США. Не хочется быть циничными, но возможно, что все эти деньги направляют на Украину потому, что нашему правящему классу гораздо удобнее украсть их, выведя в офшоры.



Итог таков: у нас война с Россией, мы воюем от лица Украины. Зачем мы это делаем? В США сейчас разворачивается несколько кризисов, экономических и даже военных. Мы переживаем вторжение. Но вам не следует об этом беспокоиться, заявляет конгрессмен от Вирджинии Джерри Коннолли, потому что мы на самом деле не отправляем деньги иностранному государству. Украина — это Америка! Посмотрите.



ДЖЕРРИ КОННОЛЛИ, конгрессмен США: И сегодня мы не можем разочаровать тех, кто стремится к тому, что есть у нас. К свободе. К свободе самоопределения, к свободе принимать решения о своём суверенитете, своих союзах и своей форме правления. Некоторые говорят, что нам надо сначала разобраться с нашей собственной границей. Украинско-российская граница -– это и есть наша граница!



Ага. Демократическая страна, которая отменила выборы. Но после того как законопроект был принят подавляющим большинством голосов, члены конгресса показали, насколько тесно теперь наши интересы переплетены с украинскими. Посмотрите, как они ликовали и размахивали флагами иностранного государства в стенах конгресса.



КОНГРЕССМЕНЫ: Украина! Украина!

О, они любят Украину!



Но действительно ли они любят Украину? Спросите любого в этом зале: «Сколько украинцев, сколько солдат, сколько гражданских погибло в войне, которую вы финансируете?» И ни один из них не сможет вам ответить. Они не знают, сколько украинцев погибло. Они понятия не имеют, потому что им это неважно. Вот, как сильно они любят украинцев.



Так, может быть, дело не в Украине? Если вас посетила такая мысль, посмотрите на этот твит — заявление человека по имени Нейт Макмюррей. Это демократ из Нью-Йорка, баллотирующийся в конгресс. Вот, что он написал: «Слава Украине. Умри, MAGA*, умри. Вы проиграли». Другими словами, возможно, что настоящий враг — это не российское правительство, а вы.



Но не демократы сделали всё это возможным. Это дело рук республиканца — спикера палаты представителей, Майка Джонсона из Луизианы. Он протолкнул этот законопроект о расходах. По его словам, он допустил это голосование, потому что он христиан и его христианская вера этого требует. Требует финансировать войну.



После голосования Майк Джонсон рассказал немного подробнее о том, зачем он это сделал.



МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей конгресса США: Три наших главных противника: Россия, Иран и Китай — работают вместе, и они ведут себя как агрессоры по всему миру. Они — глобальная угроза нашему процветанию и нашей безопасности. Их продвижение угрожает свободному миру. И ситуация требует, чтобы Америка проявила себя как лидер. Если мы сейчас отвернёмся, последствия могут быть катастрофическими. И сегодня днём палата представителей приняла меры. Мы направили в сенат наш законопроект о дополнительном финансировании в сфере национальной безопасности, он будет там в скором времени… Я объяснял это очень просто. И я скажу это снова. Это старая военная присказка, но уж лучше нам отправлять за океан, в зону конфликта, пули, чем наших ребят, наших военных. И я считаю, это важный момент, важная возможность принять это решение. Мы позволили палате представителей сделать это, и я ожидаю, что сенат примет такое же решение.



Каждое слово — ложь. Конечно же, мы уже отправили туда военных. Американские солдаты уже на Украине, и их будет ещё больше. У нас «горячая» война с Россией. И об этом вам расскажут поэтапно, не всё сразу.



А где же тем временем Зеленский? Не стоит удивляться, что он не на фронте, а в эфире американского телевидения, и он смеётся вам в лицо. Вот он на канале NBC, сразу после голосования. Слушайте внимательно. Зеленский говорит, что американские налогоплательщики должны испытывать чувство благодарности, посылая сотни миллиардов долларов из своей обанкротившейся страны, переживающей вторжение, в его страну, где эти деньги крадут. Такова цена защиты демократии.



NBC: Сколько ещё, как предполагается, американцам следует финансировать войну на Украине?



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Американцы не финансируют войну на Украине. Они в первую очередь защищают свободу и демократию по всей Европе. И Украина сражается, Украина отправляет на фронт своих лучших сыновей и дочерей. И это снижает цену для всей Европы, для всего НАТО. Это снижает цену для всех, включая США.



Ага, то есть когда мы посылаем сотни миллиардов долларов Украине, мы финансируем свободу и демократию. Конечно же, если бы мы защищали демократию, мы бы спросили американцев, что они думают. И если большинство из них против, мы бы не стали этого делать. Потому что таков основополагающий демократический принцип. Вы служите людям, которыми правите, потому что это их страна и их власть.



Но разумеется, на деле всё происходит совсем не так. И снова возникает вопрос: если на Украине мы защищаем демократию, является ли Украина демократией? Страна, отменившая президентские выборы? Посмотрим-ка… Прямо сейчас, сегодня украинское государство, которое мы финансируем, преследует христиан. Их преступление — принадлежность не к той конфессии. Священников сажают в тюрьму. Правительство конфискует церкви. И всё это делается на ваши налоги — теперь, благодаря Майку Джонсону, на это выделено ещё 60 миллиардов долларов.



Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.



* MAGA — сокращение от предвыборного лозунга Дональда Трампа: Make America Great Again! («Вернём величие Америке!»). Эта аббревиатура часто используется для обозначения правых популистов — в противовес истеблишменту Республиканской партии (прим. ИноТВ).