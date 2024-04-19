TCN: интерес к судьбе христиан на Украине и в Газе — под запретом в США

Влиятельные христианские проповедники в США берут деньги у фондов, продвигающих повестку дня Демократической партии, рассказывает в интервью Такеру Карлсону репортёр Daily Wire Меган Бэшем. В церквях и христианских учебных заведениях американцам рассказывают, как опасно делать «идола» из Дональда Трампа и как важно быть гостеприимными к нелегальным иммигрантам. При этом важные темы, такие как преследования христиан в США и по всему миру, просто замалчивают, подчёркивает Бэшем.

МЕГАН БЭШЕМ, репортёр The Daily Wire, автор книги «Продаются пастыри, или Как лидеры евангелистов обменяли правду на левую повестку дня»: Есть люди вроде Рассела Мора и Дэвида Френча, которые берут деньги у радикально левых светских фондов за продвижение их политической программы в церквях и на территории христианских учебных заведений. Это явное политическое лоббирование. И в то же самое время они предупреждают в фильме Роба Райнера: «Посмотрите на всех этих идолопоклонников — избирателей Трампа! На всех этих идолопоклонников-евангелистов, которые пытаются противостоять Roe v. Wade* и радуются решению по делу Доббса, которому поспособствовал их политический выбор!» Знаете, здесь огромная ирония. Можно сказать, даже лицемерие и фарисейство.



Я действительно считаю, что для лидеров существуют иные стандарты. Лидерство даёт им привилегированное положение, со множеством выгод, но и с более глубокими обязательствами перед людьми, которые за ними идут. И мне интересно, упомянутые вами люди, Дэвид Френч и Рассел Мор… Знаете, в мире сейчас убивают много христиан — в Газе, в Армении. В Ираке при Джордже Буше — младшем был геноцид христиан. И в Соединённых Штатах сейчас христиан сажают за исповедование веры. Они (Френч и Мор. — ИноТВ) что-либо говорили на этот счёт?



МЕГАН БЭШЕМ: Нет. Знаете, это часть навязываемой ими идеи о том, как выглядит истинное христианское свидетельство в публичной сфере. Но только по конкретным вопросам, не правда ли? Например, они говорят о гостеприимстве к странникам, когда речь идёт о нелегальной иммиграции. Рассел Мор и Дэвид Френч участвуют в большой пропагандистской работе, одна из идей которой — не делать из Трампа идола. Но когда речь заходит о сложных вопросах, которые нам следует обсуждать с библейской позиции, они не углубляются в это совсем. Потому что это не входит в их пропаганду, эти политические идеи не интересуют, скажем, мейнстримные СМИ и светские прогрессистские фонды, которые финансируют их начинания. Такого рода политические дебаты их не интересуют. Поэтому они и не говорят об этом. Вы этого от них не услышите.



Послушайте, я считаю, искренне верующие христиане могут по-разному смотреть на эти вопросы. Мы можем обдумывать и обсуждать это. Но заметьте, эти люди не обдумывают и не обсуждают. Они заявляют, что есть один легитимный христианский взгляд. И если вы говорите что-то другое или даже просто задаёте вопросы, проявляете любопытство или предлагаете ещё какую-то информацию… «Как насчёт этого? Я только что прочёл, знаете ли, о закрытии церквей на Украине, меня это беспокоит!» На вас тут же навесят ярлык «христианского националиста» и конспиролога.



Знаете, что меня рассмешило в этом фильме? Когда они пытались связать события 6 января с «христианским национализмом», они заявили: «Одна из опасностей, с которыми мы можем столкнуться, заключается в том, что эти христиане могут поставить под сомнение то, что случилось 6 января, и это будет угрозой нашей демократии».



Такие вещи должны быть основой нашей демократии — открытые дебаты, например, по поводу событий на Украине или в Газе, да и вообще по любым вопросам, подлежащим свободному и открытому обсуждению. Но эти люди заявляют, что открытое обсуждение этих вопросов христианами представляет угрозу для демократии.



Вы должны подчиняться и слепо доверять людям, которые ненавидят христианство и хотят убивать христиан. Иначе вы не христиане. Вот, что они говорят.



Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.



* Roe v. Wade — «Роу против Уэйда», судебный прецедент в США, установивший «конституционное право» на аборт. Отменён в 2022 году решением Верховного суда по другому делу, «Доббс против Организации женского здоровья Джексона» (прим. ИноТВ).