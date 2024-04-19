TCN: интерес к судьбе христиан на Украине и в Газе — под запретом в США
Я действительно считаю, что для лидеров существуют иные стандарты. Лидерство даёт им привилегированное положение, со множеством выгод, но и с более глубокими обязательствами перед людьми, которые за ними идут. И мне интересно, упомянутые вами люди, Дэвид Френч и Рассел Мор… Знаете, в мире сейчас убивают много христиан — в Газе, в Армении. В Ираке при Джордже Буше — младшем был геноцид христиан. И в Соединённых Штатах сейчас христиан сажают за исповедование веры. Они (Френч и Мор. — ИноТВ) что-либо говорили на этот счёт?
МЕГАН БЭШЕМ: Нет. Знаете, это часть навязываемой ими идеи о том, как выглядит истинное христианское свидетельство в публичной сфере. Но только по конкретным вопросам, не правда ли? Например, они говорят о гостеприимстве к странникам, когда речь идёт о нелегальной иммиграции. Рассел Мор и Дэвид Френч участвуют в большой пропагандистской работе, одна из идей которой — не делать из Трампа идола. Но когда речь заходит о сложных вопросах, которые нам следует обсуждать с библейской позиции, они не углубляются в это совсем. Потому что это не входит в их пропаганду, эти политические идеи не интересуют, скажем, мейнстримные СМИ и светские прогрессистские фонды, которые финансируют их начинания. Такого рода политические дебаты их не интересуют. Поэтому они и не говорят об этом. Вы этого от них не услышите.
Послушайте, я считаю, искренне верующие христиане могут по-разному смотреть на эти вопросы. Мы можем обдумывать и обсуждать это. Но заметьте, эти люди не обдумывают и не обсуждают. Они заявляют, что есть один легитимный христианский взгляд. И если вы говорите что-то другое или даже просто задаёте вопросы, проявляете любопытство или предлагаете ещё какую-то информацию… «Как насчёт этого? Я только что прочёл, знаете ли, о закрытии церквей на Украине, меня это беспокоит!» На вас тут же навесят ярлык «христианского националиста» и конспиролога.
Знаете, что меня рассмешило в этом фильме? Когда они пытались связать события 6 января с «христианским национализмом», они заявили: «Одна из опасностей, с которыми мы можем столкнуться, заключается в том, что эти христиане могут поставить под сомнение то, что случилось 6 января, и это будет угрозой нашей демократии».
Такие вещи должны быть основой нашей демократии — открытые дебаты, например, по поводу событий на Украине или в Газе, да и вообще по любым вопросам, подлежащим свободному и открытому обсуждению. Но эти люди заявляют, что открытое обсуждение этих вопросов христианами представляет угрозу для демократии.
Вы должны подчиняться и слепо доверять людям, которые ненавидят христианство и хотят убивать христиан. Иначе вы не христиане. Вот, что они говорят.
Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.
* Roe v. Wade — «Роу против Уэйда», судебный прецедент в США, установивший «конституционное право» на аборт. Отменён в 2022 году решением Верховного суда по другому делу, «Доббс против Организации женского здоровья Джексона» (прим. ИноТВ).
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