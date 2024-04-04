Марджори Тейлор Грин: «лицемер» Джонсон протолкнёт финансирование Украины в конгрессе

На следующей неделе спикер палаты представителей Майк Джонсон вынесет на голосование финансирование Украины, причём сделает это в обход обычных правил, прогнозирует конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью Tucker Carlson Network. По её словам, из-за этих денег погибнет целое поколение украинцев, поэтому Джонсону не следует впредь называть себя христианином.

Послушайте, я стараюсь не апеллировать к чужим религиозным убеждениям. Я считаю, это личное, скажем так, это не моё дело. Но Майк Джонсон много говорил о своей христианской вере. И он говорит, что эта вера формирует все его решения. И при этом он финансирует правительство на Украине, которое в буквальном смысле сажает в тюрьму священников, запрещает христианскую конфессию, посылает армию закрывать церкви. И ещё он финансирует войну в Газе, в которой гибнут христиане и взрываются христианские храмы. Как может христианин одобрять использование денег американских налогоплательщиков для того, чтобы убивать и сажать других христиан? Я этого не понимаю! Что это такое?



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессмен США: Знаете, христианин этого не может. Это называется лицемерием. Так это называется. Это совершенно противоречит всем принципам нашей христианской веры. Это противоречит тому, что говорит Библия. Знаете, если обратиться к библейским принципам, Такер, они учат нас не быть в долгах, потому что мы рабы своих заимодавцев. И тем не менее сегодня утром, когда американцы проснулись, их долг составлял 34,6 триллиона долларов! И он повысился на 40 миллиардов, пока они спали. Итак, это совершенно противоречит нашей христианской вере, нашим принципам, которым учит Библия.



Но каждый день финансировать убийство, финансировать войну, оплачивать её, продолжать её, давать советы, как её вести, отправлять туда наше ЦРУ, чтобы курировать эту войну на Украине против России, против ядерной державы!.. Это уже ни в какие ворота не лезет. Если вы это делаете, вы не можете даже называть себя христианином.



Да.



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Это полное отступление от всего христианского. И я бы сказала то же самое про финансирование войн по всему миру. Потому что правда заключается в том, что они лгут нам каждый день, Такер, говоря, что Владимир Путин и Россия не остановятся, пройдут через всю Европу, захватят Европу. Это полная ложь, потому что наши глаза видят совсем другое. Не об этом говорит нам недавняя история. Не об этом заявляет Владимир Путин и Россия. Совсем не такие намерения они выражают.



Ага, как будто им (американцам. — ИноТВ) есть дело до Европы! Они взорвали их газопровод, ввергли Европу в бедность, разрушили экономику Европы. Майк Джонсон и его друзья.



Итак, последний вопрос: действительно ли это произойдёт? Действительно ли это финансирование будет принято усилиями Майка Джонсона, когда конгресс вернётся с каникул?



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Да. Всё, что я видела, все, с кем я говорила… Это произойдёт на следующей неделе. Он сделает это в обход правил. Он вынесет это на голосование. Каждый демократ нацепит жёлто-голубой значок, флажок или шарф и проголосует за финансирование. И некоторый процент наших республиканцев, которые действительно являются сторонниками этого, проголосуют за финансирование, и палата представителей его примет. Палата представителей его примет, дальше дело за сенатом. Митч Макконнелл (республиканец, лидер сенатского меньшинства. — ИноТВ) построит своих сенатских солдатиков, и они проголосуют за. А Чаку Шумеру (демократу, лидеру сенатского большинства. — ИноТВ) не терпится принять его, потому что Украина — это же всё! Украина — это всё! Убийство целого поколения украинских мужчин — это самое важное, что они могут сделать. Да, они примут этот документ, потом Джо Байден его подпишет и придаст ему силу закона.



Ага. Всё равно закрытие церквей — часть их повестки дня.



Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.